ВС запретил водителям без большого пальца на правой руке ездить на «механике»

Гражданин, у которого отсутствуют два пальца на правой руке, оспаривал норму Минздрава, запрещающую выдавать таким водителям справки для управления транспортом с механической коробкой передач. Он настаивал, что запрет не учитывает реальные возможности конкретного человека.
Суд, однако, встал на сторону законодателей. В постановлении подчеркивается, что отсутствие двух фаланг большого пальца правой руки позволяет управлять только автомобилем с автоматической трансмиссией. Эта норма, по мнению суда, призвана обеспечить всестороннюю безопасность на дорогах.
