ВС запретил водителям без большого пальца на правой руке ездить на «механике»

Ранее Life.ru сообщал, что резонансный спор за квартиру между Ларисой Долиной и Полиной Лурье получит статус судебного прецедента. По поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова, окончательное постановление ВС по этому делу будет включено в обзор судебной практики по оспариванию сделок с недвижимостью. Это означает, что логика и правовые выводы суда, окончательно подтвердившего право собственности за покупательницей, станут ориентиром для всех нижестоящих судов при рассмотрении аналогичных сложных имущественных споров.