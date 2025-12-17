Ричмонд
ВС запретил водителям без большого пальца на правой руке ездить на «механике»

Верховный суд подтвердил запрет на вождение машин с «механикой» для людей без большого пальца на правой руке. Об этом сообщила пресс-служба суда, комментируя решение по иску жителя Красноярского края.

Источник: Life.ru

Гражданин, у которого отсутствуют два пальца на правой руке, оспаривал норму Минздрава, запрещающую выдавать таким водителям справки для управления транспортом с механической коробкой передач. Он настаивал, что запрет не учитывает реальные возможности конкретного человека.

Суд, однако, встал на сторону законодателей. В постановлении подчеркивается, что отсутствие двух фаланг большого пальца правой руки позволяет управлять только автомобилем с автоматической трансмиссией. Эта норма, по мнению суда, призвана обеспечить всестороннюю безопасность на дорогах.

Ранее Life.ru сообщал, что резонансный спор за квартиру между Ларисой Долиной и Полиной Лурье получит статус судебного прецедента. По поручению председателя Верховного суда Игоря Краснова, окончательное постановление ВС по этому делу будет включено в обзор судебной практики по оспариванию сделок с недвижимостью. Это означает, что логика и правовые выводы суда, окончательно подтвердившего право собственности за покупательницей, станут ориентиром для всех нижестоящих судов при рассмотрении аналогичных сложных имущественных споров.

Всё об автомобилях: рынок, законы и автоновости — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

