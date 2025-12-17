Глава МИД Прево: Бельгия против изъятия активов РФ, сделка далека от завершения

Бельгия видит риски в изъятии активов России.
Работа над предложением Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов в интересах Украины «далека от завершения», Бельгия против подобных решений. Об этом заявил глава МИД Бельгии Максим Прево.
«Еврокомиссия добилась определенного прогресса, и мы должны это признать, однако факт остается фактом: до цели еще далеко, предстоит значительная работа», — сказал Прево 17 декабря, выступая в федеральном парламенте Бельгии, следует из стенограммы заседания, опубликованной на официальном сайте законодательного органа королевства.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал инициативу Еврокомиссии по использованию российских активов «воровством» и допустил обращение в суд, если решение о задействовании замороженных средств для финансирования Украины будет принято. Против схемы кредита под российские суверенные активы выступили Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, а также Euroclear и Европейский центральный банк. Франция, как указывали европейские СМИ, возражает против использования средств, размещенных в коммерческих банках.