Глава МИД Прево: Бельгия против изъятия активов РФ, сделка далека от завершения

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал инициативу Еврокомиссии по использованию российских активов «воровством» и допустил обращение в суд, если решение о задействовании замороженных средств для финансирования Украины будет принято. Против схемы кредита под российские суверенные активы выступили Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, а также Euroclear и Европейский центральный банк. Франция, как указывали европейские СМИ, возражает против использования средств, размещенных в коммерческих банках.