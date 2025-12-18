Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 18 декабря

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 18 декабря, четверг. Так, в сторону повышения изменились курс доллара и курс евро, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 18 декабря, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9477 белорусского рубля, 1 евро — 3,4539 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6849 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали в среду, 17 декабря, курс евро и курс доллара выросли, а курс российского рубля стал ниже. Заметнее других в сторону уменьшения был скорректирован курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0132 белрубля, курс евро увеличился на 0,0038 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0138 белрубля.
