Что делать, если продавец квартиры переезжает жить «к детям»: советы юриста

Юрист Шабалин: если продавец переезжает к детям, берите их нотариальное согласие.

Источник: Комсомольская правда

Разговоры о «бабушкиных схемах» или «схеме Долиной» в недвижимости не утихают. Пожилые продавцы квартиры после сделки внезапно заявляют, что стали жертвами мошенников, требуют жилье обратно и не возвращают деньги. Кандидат юридических наук, топ-юрист рынка недвижимости и автор серии книг «Сделки с недвижимостью» Вадим Шабалин рассказал KP.RU, как быть, если продавец утверждает, что переезжает жить «к детям».

«Следует взять с этих самых детей или других родственников нотариально заверенный документ, подтверждающий, что они готовы принять дополнительного жильца», — порекомендовал Шабалин.

Риелторы и юристы разработали целый набор мер предосторожности для покупателей вторичного жилья. Они не дают стопроцентной гарантии, что вы не попадете в «схему Долиной», но существенно снижают риски потерять деньги или квартиру. Среди таких мер — тщательная проверка документов, участие нотариуса и сбор дополнительных подтверждений от родственников продавца.

Напомним, Коллегия Верховного суда по делу Долиной-Лурье отменила решения предыдущих инстанций и оставили право собственности на спорную квартиру за Полиной Лурье.