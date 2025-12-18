Что делать, если продавец квартиры переезжает жить «к детям»: советы юриста

Разговоры о «бабушкиных схемах» или «схеме Долиной» в недвижимости не утихают. Пожилые продавцы квартиры после сделки внезапно заявляют, что стали жертвами мошенников, требуют жилье обратно и не возвращают деньги. Кандидат юридических наук, топ-юрист рынка недвижимости и автор серии книг «Сделки с недвижимостью» Вадим Шабалин рассказал KP.RU, как быть, если продавец утверждает, что переезжает жить «к детям».