Россиянам посоветовали заключать предварительный договор при покупке жилья

Покупатели вторичного жилья по-прежнему сталкиваются с риском попасть в так называемые «бабушкины схемы». Кандидат юридических наук, топ-юрист рынка недвижимости и автор серии книг «Сделки с недвижимостью» Вадим Шабалин в беседе с KP.RU посоветовал заранее тщательно оформлять документы, чтобы защитить себя от подобных проблем.
«Предварительный договор, где прописывается порядок будущей сделки, и предоплата за 7−10 дней до нее — одно из возможных доказательств, что продавец действительно выразил волю жилье продать», — отметил юрист.
Специалист также посоветовал брать нотариальное согласие с детей покупателей, если они заявляют о переезде к ним. Это также поможет избежать будущих проблем с жильем.
Напомним, недавно Лариса Долина в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что готова вернуть Полине Лурье деньги, но только постепенно, так как всей суммы у нее сейчас нет.
По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, после поступления дела в Верховный суд сторона Долиной предложила мировое соглашение, однако условия были крайне невыгодными для покупателя.