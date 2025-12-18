Ричмонд
Россиянам посоветовали заключать предварительный договор при покупке жилья

Юрист Шабалин: предварительный договор докажет, что продавец хотел продать жилье.

Источник: Комсомольская правда

Покупатели вторичного жилья по-прежнему сталкиваются с риском попасть в так называемые «бабушкины схемы». Кандидат юридических наук, топ-юрист рынка недвижимости и автор серии книг «Сделки с недвижимостью» Вадим Шабалин в беседе с KP.RU посоветовал заранее тщательно оформлять документы, чтобы защитить себя от подобных проблем.

«Предварительный договор, где прописывается порядок будущей сделки, и предоплата за 7−10 дней до нее — одно из возможных доказательств, что продавец действительно выразил волю жилье продать», — отметил юрист.

Специалист также посоветовал брать нотариальное согласие с детей покупателей, если они заявляют о переезде к ним. Это также поможет избежать будущих проблем с жильем.

Напомним, недавно Лариса Долина в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что готова вернуть Полине Лурье деньги, но только постепенно, так как всей суммы у нее сейчас нет.

По словам адвоката Лурье Светланы Свириденко, после поступления дела в Верховный суд сторона Долиной предложила мировое соглашение, однако условия были крайне невыгодными для покупателя.