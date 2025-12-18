Как не потерять квартиру: юрист посоветовал пользоваться банковским аккредитивом

Вторичное жилье сегодня может стать источником проблем для россиян. Даже после подписания договора есть риск остаться без квартиры и денег. Кандидат юридических наук, топ-юрист рынка недвижимости и автор серии книг «Сделки с недвижимостью» Вадим Шабалин в беседе с KP.RU назвал способ минимизировать риски.
«Практически во всех случаях с “ведомыми бабушками” мошенникам были интересны именно наличные. Так что — банковский аккредитив в помощь. В качестве альтернативы можно использовать депозит нотариуса (такое можно при нотариальной сделке)», — посоветовал юрист.
Он порекомендовал оформлять сделки через надежное риелторское агентство и проводить нотариальное оформление с видеофиксацией. Это не дает полной гарантии, но показывает «разумную осмотрительность» покупателя.
По словам эксперта, в большинстве судебных дел, где покупатель выигрывал, суды отмечали, что он привлек профессионалов для сделки. Такой подход помогает защитить свои права и снизить риск попасть на мошенников.
Ранее Шабалин посоветовал проводить психиатрическое освидетельствование продавца недвижимости, при этом проверку стоит проходить исключительно в госклиниках.