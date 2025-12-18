Как не потерять квартиру: юрист посоветовал пользоваться банковским аккредитивом

«Практически во всех случаях с “ведомыми бабушками” мошенникам были интересны именно наличные. Так что — банковский аккредитив в помощь. В качестве альтернативы можно использовать депозит нотариуса (такое можно при нотариальной сделке)», — посоветовал юрист.