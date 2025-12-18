Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как не потерять квартиру: юрист посоветовал пользоваться банковским аккредитивом

Юрист Шабалин: банковский аккредитив защитит от схем с квартирами.

Источник: Комсомольская правда

Вторичное жилье сегодня может стать источником проблем для россиян. Даже после подписания договора есть риск остаться без квартиры и денег. Кандидат юридических наук, топ-юрист рынка недвижимости и автор серии книг «Сделки с недвижимостью» Вадим Шабалин в беседе с KP.RU назвал способ минимизировать риски.

«Практически во всех случаях с “ведомыми бабушками” мошенникам были интересны именно наличные. Так что — банковский аккредитив в помощь. В качестве альтернативы можно использовать депозит нотариуса (такое можно при нотариальной сделке)», — посоветовал юрист.

Он порекомендовал оформлять сделки через надежное риелторское агентство и проводить нотариальное оформление с видеофиксацией. Это не дает полной гарантии, но показывает «разумную осмотрительность» покупателя.

По словам эксперта, в большинстве судебных дел, где покупатель выигрывал, суды отмечали, что он привлек профессионалов для сделки. Такой подход помогает защитить свои права и снизить риск попасть на мошенников.

Ранее Шабалин посоветовал проводить психиатрическое освидетельствование продавца недвижимости, при этом проверку стоит проходить исключительно в госклиниках.