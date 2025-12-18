Раскрыты главные правила психиатрического освидетельствования продавца жилья

Покупка вторичного жилья сейчас становится испытанием для россиян. Даже после подписания договора покупатели могут остаться и без квартиры, и без денег, попав в «бабушкины схемы». Кандидат юридических наук, топ-юрист рынка недвижимости и автор серии книг «Сделки с недвижимостью» Вадим Шабалин рассказал KP.RU, когда психиатрическое освидетельствование поможет избежать проблем с купленным жильем.
«Речь не о справках из псих- и наркодиспансера, хотя они по-прежнему не помешают. А об освидетельствовании продавца непосредственно перед сделкой в серьезном профильном государственном психиатрическом учреждении типа института Сербского (для Москвы) или соответствующих региональных заведениях», — пояснил эксперт.
По его словам, данные организации должны дать заключение о «сделкоспособности» продавца. Если имеется такое заключение, впоследствии в суде будет гораздо сложнее утверждать, что продавец не осознавал своих действий.
Напомним, история со схемами началась с квартиры Ларисы Долиной. Верховный суд 16 декабря 2025 года вернул жилье добросовестной покупательнице Полине Лурье.