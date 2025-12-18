Раскрыты главные правила психиатрического освидетельствования продавца жилья

Покупка вторичного жилья сейчас становится испытанием для россиян. Даже после подписания договора покупатели могут остаться и без квартиры, и без денег, попав в «бабушкины схемы». Кандидат юридических наук, топ-юрист рынка недвижимости и автор серии книг «Сделки с недвижимостью» Вадим Шабалин рассказал KP.RU, когда психиатрическое освидетельствование поможет избежать проблем с купленным жильем.