В Новосибирской области увеличилось производство молочной продукции

В Новосибирской области увеличилось производство масла и кисломолочных продуктов. На прилавках магазинов стало больше сухих сливок, сливочного масла, мороженого и другой молочной продукции. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба регионального правительства.
С января по октябрь в молокоперерабатывающей промышленности региона выросло производство молока и сухих сливок на 31,7%, достигнув 10,4 тыс. тонн, сливочного масла — в 8,6 раза, до 6,5 тыс. тонн, кисломолочных продуктов — на 6,5%, до 31,5 тыс. тонн, мороженого — на 6,3%, до 29,4 тыс. тонн.
В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в НСО» предприятия региона получают финансовую поддержку для переработки молока в пищевую продукцию. В 2025 году помощь получили 15 предприятий на сумму более 57 млн рублей. Эти средства помогут переработать 303,5 тыс. тонн молока.
На данный момент Новосибирская область занимает пятое место в России по числу молочных коров среди сельхозпредприятий, а по производству молока входит в топ-10, занимая восьмое место. В Сибирском федеральном округе и за Уралом регион лидирует по производству молока и занимает второе место по поголовью коров.