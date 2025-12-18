В Новосибирской области увеличилось производство молочной продукции

На данный момент Новосибирская область занимает пятое место в России по числу молочных коров среди сельхозпредприятий, а по производству молока входит в топ-10, занимая восьмое место. В Сибирском федеральном округе и за Уралом регион лидирует по производству молока и занимает второе место по поголовью коров.