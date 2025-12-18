ЦБ может резко ускорить снижение ключевой ставки

Перед тем, как начать быстро снижать ставку, ЦБ может взять паузу из-за сохранившихся пока инфляционных рисков, считает Евгений Надоршин.
В 2026 году Банк России перейдет к резкому снижению ключевой ставки. Это позволит перезапустить экономику, рост которой в уходящем году сильно замедлился и может смениться кратковременным спадом, объяснил URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин. Однако на предстоящем заседании 19 декабря у регулятора нет причин уменьшать показатель более чем на половину процентного пункта и даже есть сигналы к сохранению его на сегодняшнем уровне 16,5%, уверен эксперт.
Что не так с инфляцией.
Рост объемов кредитования этой осенью не может не настораживать и намекает на перегрев экономики, полагает Евгений Надоршин.
— 19 декабря совет директоров ЦБ в последний раз в этом году примет решение по ключевой ставке. Каким оно будет, по-вашему, и почему?
— Дальнейшего снижения пока быть не должно. Сигналы противоречивые, они требуют правильной и аккуратной интерпретации. Пока ЦБ не обозначил свою позицию, как относиться к происходящему, но их можно трактовать как рост кредитования, способствующий перегреву экономики.
Что однозначно требует реакции в денежно-кредитной политике. И в нынешних обстоятельствах адекватный ответ предполагает хотя бы не снижение ставки.
В выступлениях и прогнозах руководства ЦБ слышен сигнал, что менять ставку пока не стоит, говорит эксперт.
Да, в ноябре и в начале декабря инфляция оказалась довольно низкой, отчего многие начали ожидать снижения больше, чем ЦБ заложил в прогноз. Но, на мой взгляд, это сейчас не может быть уверенным и сильным сигналом. Во-первых, это может быть разовым событием. Видно, в этом замедлении хорошая примесь административных факторов (бензин, устраненные пробки грузовиков с товарами на границе). В конце ноября и начале декабря вообще произошло странное — снизились цены на часть плодоовощной продукции, что совершенно не характерно для этого сезона. В сфере услуг темпы роста цен по-прежнему высокие.
Обратите внимание, в октябре экономика ускорилась, причем именно за счет роста потребления. В рознице тоже ускорение. Судя по всему, частично это произошло за счет повышения продаж автомобилей перед введением новых правил расчета утильсбора. Но ускорился рост и в продовольственной рознице. В кафе, барах и ресторанах объемы оказанных услуг тоже стали расти быстрее — двузначные темпы роста, как и у цен в этом сегменте. И, если по автомобилям есть объяснение, то по остальным сегментам таких очевидных разовых факторов нет. И все это, похоже, связано с осенним оживлением кредитования. Предварительные данные за ноябрь говорят, что в прошлом месяце оно продолжилось. Прежде всего в корпоративном сегменте, но и по физлицам тоже рост, и это не может не настораживать.
Все это выглядит как намек на перегрев, который требует реакции регулятора. Кстати, и в инфляционных ожиданиях тоже оптимизма стало меньше после некоторого улучшения в конце лета и начале осени.
Фрукты и овощи в ноябре-декабре подешевели, что нетипично для этого сезона, обращает внимание Надоршин.
Наблюдения и ожидания людей по росту цен идут вразрез со статистикой. Люди видят, что он ускоряется, а не замедляется. И это в какой-то мере обесценивает то, что дает статистика за ноябрь и первую неделю декабря.
То есть мы получаем скорее уверенный сигнал, что в трендах, которые обозначил сам ЦБ в своих предыдущих материалах и выступлениях сотрудников, включая прогнозы, менять, скорее всего, ничего не стоит. Потому что многое говорит о возможной опасности такого изменения. На этом фоне одно лишь замедление инфляции не является сильным сигналом даже без оговорок про возможную вовлеченность административного фактора, и опираться на него ошибочно. Тем более, сейчас ряд позиций, которые еще были стабильны неделю назад, довольно динамично дорожают.
— Например?
Рост цен на оперативную память отражается не только на компьютерах, но и на смартфонах и телевизорах, объясняет экономист.
— Электроника. Цены на нее переписывают прямо вместе с курсом, с отставанием максимум в несколько часов, а по некоторым позициям даже с опережением. Удешевление рубля, которое мы наблюдали на протяжении нескольких дней, почти моментально транслировалось в цены на импортную электронику. А своей у нас практически нет.
Опережающий рост ряда позиций связан с другой напастью — с удорожанием памяти. Это отдельная история, но это еще один мощный тренд, который может оказаться устойчивым, если пузырь на рынке искусственного интеллекта не сдуется. SSD-диски подорожали, хотя и не так сильно, но в полтора-два раза. А оперативная память — в три-пять раз. Это может оказаться и временным явлением, но уже не первый месяц здорово тянет вверх цены, в первую очередь, на компьютерную технику. Смартфоны и телевизоры тоже на это будут реагировать. Остальные приборы в меньшей степени, потому что, например, в стиральной машинке памяти не очень много. Но тем не менее и по этим позициям тоже скорее всего будет реакция.
В России потребители на протяжении месяца реагировали на такой скачок цен повышенным спросом. Не просто на сами компоненты, но и на изделия с ними. И, судя по всему, хорошо нагрели рынок компьютерной электроники и смежные с ним. Если крупные игроки на рынке искусственного интеллекта, которые вызвали рост спроса на память, продолжат создавать его хотя бы в том же объеме (без роста), а это очень возможно, судя по их инвестиционным планам, давление на цены устойчиво. Сейчас компьютерная память — это дефицитный товар в прямом смысле слова. Или этот пузырь лопнет, или мы обречены какое-то время жить с неоправданно дорогой памятью и более дорогой электроникой.
Для ЦБ это еще одна причина проявить осторожность. Пока в официальной статистике не отражены высокие темпы роста цен на электронику, — волна еще пока не дошла до бюджетного сегмента, на который в основном ориентируется Росстат (продавцы хотели сбросить запасы), основной ажиотаж пришелся на более дорогие сегменты. Но сейчас тренд распространяется дальше, и рост цен на память начинает проникать в официальную статистику.
А не повысить ли ставку.
— В итоге причин дальше снижать ставку нет?
К концу следующего года Банк России может снизить ключевую ставку до 7%, полагает Надоршин.
— Опубликованные среднесрочные прогнозы по ставке, публичные выступления представителей ЦБ не позволяют рассчитывать более чем на полпроцента снижения. Исходя из большого количества сигналов, на которые опираюсь я, снижать опасно вообще. Потому что может оказаться, что 16,5% — это ставка, способствующая перегреву в экономике.
Полтора года назад ЦБ сам в своих пресс-релизах называл 16% недостаточно высоким показателем, чтобы сдержать нараставший перегрев в экономике, и стал ее повышать, пока не поднял до 21%. И сейчас мы как будто возвращаемся к той же ситуации, только теперь у нас рост ВВП не 4% в год, а около 1%.
А это значит, что в принципе актуален и такой вопрос: а не повысить ли вообще ставку? Но в риторике ЦБ пока сигналов к повышению не было, поэтому сохранение ее на прежнем уровне выглядит более вероятным.
Возможно и снижение на 0,5 процентных пункта — если регулятор захочет показать, что цикл снижения еще не закончен. Но в нынешних обстоятельствах это опасно. Если ЦБ остается верен своей цели достичь годовой инфляции в 4%, то лучше подать действенный сигнал сейчас и сделать паузу, чем сохранять иллюзии, что есть основания снижать дальше. А если снизит, значит, Банк России поддался давлению и желанию показать, что ситуация контролируется, но как раз с контролем дело станет хуже. На горизонте явственно проступают очертания турецкого сценария, только без экономического роста…
— Прогнозы экспертов по ставке на 2026 год существенно разнятся. Какой вам видится наиболее реалистичным?
Пока не изменятся риски для экономики, Россия не может позволить себе низкие ставки надолго, говорит Евгений Надоршин.
— Я ожидаю более радикального снижения в следующем году, чем большинство моих коллег. Мой прогноз — 7% к концу 2026 года. Да, сейчас мы видим возможное ускорение кредитования и, возможно, перегрев экономики, но все-таки считаю высоковероятным, что это происходит из-за набора разовых факторов. Возможно, как с автомобилями, так и с рядом других товаров — люди в ожидании обесценения рубля, роста налогов пошли и купили, пока цены не выросли. Тогда это все-таки временные процессы, которые завершатся максимум в первом квартале следующего года. Потребительский спрос перестанет расти, а экономика перейдет к спаду.
Это уже станет фактором устойчивого замедления инфляции и даст возможность ЦБ снижать ставку. Причем так же агрессивно, как он ее повышал с 7,5% до 16% в 2022—2023 годах. Это будет попытка перезапустить рост экономики.
— Удачная?
— Да, экономика снова перейдет к росту. Но он произойдет опять в основном за счет потребления. И нужно будет опять повышать ставку. Но уже не так сильно, где-то до 10% или чуть выше. Уже в 2027 году показатель будет на нижних двузначных уровнях. Пока не изменятся риски для экономики, Россия не может позволить себе дешевые деньги в течение долгого периода. Чтобы это понять, достаточно честно себе ответить на вопрос, готовы ли вы за 6% годовых хранить деньги на депозите в рублях. А государству нужны именно рублевые сбережения.
Рубль обречен дешеветь.
— Доллар вопреки всем ожиданиям так и не вырос к рублю и держится на уровне 80. Почему так происходит, ведь традиционно из-за роста импорта в конце года повышается спрос на иностранную валюту? И как это влияет на экономику и ценообразование?
Центробанк продает иностранную валюту и сохраняет рубль дорогим, чтобы сдержать рост цен, рассказал эксперт.
— В моем понимании основная причина, по которой доллар сначала подешевел до 80 рублей, а потом задержался у этой отметки, — это торговый баланс. Экспортных доходов, несмотря на ухудшение внешнеэкономических условий, оказалось более чем достаточно для того, чтобы обеспечить удорожание рубля. Отток капитала подавлен и не сыграл принципиальной роли. Второй по значимости фактор — интервенции Центрального Банка. ЦБ продает валюту и является важным игроком, который не может не повлиять на курс. Например, в ноябре 29 крупнейших экспортеров продали в сумме 6,9 млрд долларов, а Банк России за тот же месяц — около 2 млрд. То есть в отдельные месяцы ЦБ обеспечивает десятки процентов оборота на валютном рынке.
— Для чего это Центробанку?
— Похоже, у руководства ЦБ есть ощущение, что дорогой рубль способствует более эффективному замедлению инфляции. И, не решившись повысить ставку выше 21% в декабре прошлого года, Центробанк компенсирует это курсом национальной валюты.
Регулятора устраивает более дорогой рубль, чтобы быстрее достичь целевых показателей по темпам роста цен.
— Рубль и в следующем году будет крепким?
— Все-таки на фоне ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры скорее всего экспортных доходов перестанет хватать. Поэтому на рубеже 2025−2026 годов я жду смены тренда на валютном рынке. Это уже заметно в динамике курса. Санкции против «Роснефти» и «Лукойла» привели к снижению цен на нефть Urals — средняя цена в ноябре, по данным Минэкономразвития, была ниже 45 долларов за баррель. При этом в начале ноября она стоила более 50 долларов, значит, к концу месяца подешевела до 40. Это сказалось на доходах бюджета. Для рынка это сигнал, что у экспортеров может не оказаться достаточно валюты, чтобы компенсировать спрос импортеров. А ЦБ максимум через две недели объявит, что интервенций будет меньше. Полагаю, рубль обречен дешеветь. Выше 90 легко можем получить уже к концу 2025 года, а если спекулянты активно включатся в игру против рубля, — даже 100 за доллар.
— В какой степени сейчас влияет на рубль геополитика и переговоры по мирному плану Трампа?
План Трампа может оказать влияние на курс рубля, но значительным оно не будет, выразил уверенность экономист.
— Безусловно, влияет, но в последнее время рынок стал более скептично относиться к этой истории. Переговоры затягиваются, озвучиваемые предложения выглядят зыбкими и не меняются, согласия по ним пока нет. Если удастся договориться, какое-то подорожание рубля мы увидим. Но приличная часть проблем, с которыми столкнулась российская экономика, — с качеством кредитов, стройкой, низкой производительностью труда, — внутренние. Их никаким взмахом волшебной геополитической палочки не решить.
Авто подорожают, квартиры подешевеют.
— В следующем году будет действовать ряд новых правил, начиная от базовой ставки НДС 22% и заканчивая новым порядком расчета утильсбора, которые уже вступили в силу с 1 декабря. Как изменятся цены на продовольственные и непродовольственные товары, где стоит ждать роста или, может быть, наоборот снижения, и какие факторы будут на это влиять?
Авторынок в 2026 году ждут малые объемы продаж и рост цен, говорит собеседник URA.RU.
— Изменения в правилах расчета утильсбора позволили продавцам существенно сократить запасы авто на складах. Поэтому теперь будут малые объемы продаж и растущие цены. В ипотеке то нездоровое оживление, которое сейчас вызвало очередной рост цен, я надеюсь, прекратится в ближайшие месяцы. И цены на первичную недвижимость могут корректироваться вниз. Пузырь в этом секторе сформировался из-за избыточного стимулирования, создавшего условия для спекулянтов. Значительную часть квартир покупали не для улучшения жилищных условий. Да, кто-то на этом смог заработать, но в итоге мы получили домохозяйства с высокой долговой нагрузкой.
Очень вероятно снижение цен в секторе услуг. Скорее всего оно будет проявляться в виде различных акций — скидок, купонов, предложений для именинников.
— Какие инструменты для сбережений, по вашему прогнозу, будут актуальными и выгодными в 2026 году? Депозиты еще сохранят свою популярность и привлекательность, или россияне будут чаще выбирать другие варианты?
— Депозиты и фонды денежного рынка останутся востребованными. Даже при той ключевой ставке 7%, которую я ожидаю к концу следующего года, вряд ли ставки по депозитам будут такими же — скорее всего выше, потому что банки будут бороться за вкладчиков. И облигации, даже ОФЗ, сохранят доходность выше. Поэтому стратегия, которая подойдет, как при реализации моего прогноза, так и более консервативного, с ключевой ставкой 11−12%, — это вложения в фонды денежного рынка, облигации с плавающим купоном и вклады. Привлекательность акций при сегодняшних рисках экономики сомнительная. Если волшебная геополитическая палочка разрешит ряд проблем, я не исключаю кратковременного скачка котировок вверх, но внутренние экономические проблемы России Трамп не решит, поэтому котировки через какое-то время скорректируются обратно.