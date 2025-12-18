ЦБ может резко ускорить снижение ключевой ставки

Опережающий рост ряда позиций связан с другой напастью — с удорожанием памяти. Это отдельная история, но это еще один мощный тренд, который может оказаться устойчивым, если пузырь на рынке искусственного интеллекта не сдуется. SSD-диски подорожали, хотя и не так сильно, но в полтора-два раза. А оперативная память — в три-пять раз. Это может оказаться и временным явлением, но уже не первый месяц здорово тянет вверх цены, в первую очередь, на компьютерную технику. Смартфоны и телевизоры тоже на это будут реагировать. Остальные приборы в меньшей степени, потому что, например, в стиральной машинке памяти не очень много. Но тем не менее и по этим позициям тоже скорее всего будет реакция.