У ЦБ появилась причина снова повысить ключевую ставку

Сигналов к повышению ставки ЦБ не давал, но вопрос стал актуальным, считает экономист Евгений Надоршин.
Опубликованные среднесрочные прогнозы по ключевой ставке и публичные выступления представителей Центробанка позволяют рассчитывать максимум на полпроцента снижения показателя на ближайшем заседании совета директоров регулятора 19 декабря. Более того, ситуация в экономике делает для регулятора актуальным вопрос нового повышения ставки, отметил в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин.
«Полтора года назад ЦБ называл 16% недостаточно высоким показателем, чтобы сдержать нараставший перегрев в экономике, и стал ее повышать, пока не поднял до 21%. И сейчас мы как будто возвращаемся к той же ситуации, только теперь у нас рост ВВП не 5% в год, а около 1%. А это значит, что в принципе актуален и такой вопрос: а не повысить ли вообще ставку? Но в риторике ЦБ пока сигналов к повышению не было, поэтому сохранение ее на прежнем уровне выглядит более вероятным», — сказал эксперт.
С декабря 2024 года по июнь 2025 года Банк России держал ключевую ставку на рекордно высоком уровне 21%. На последних четырех заседаниях повета директоров по ставке регулятор снижал показатель. Последнее уменьшение 24 октября было не таким значительным, как предыдущие, — всего на 0,5 процентных пункта. Сейчас ключевая ставка — 16,5%.