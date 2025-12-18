У ЦБ появилась причина снова повысить ключевую ставку

«Полтора года назад ЦБ называл 16% недостаточно высоким показателем, чтобы сдержать нараставший перегрев в экономике, и стал ее повышать, пока не поднял до 21%. И сейчас мы как будто возвращаемся к той же ситуации, только теперь у нас рост ВВП не 5% в год, а около 1%. А это значит, что в принципе актуален и такой вопрос: а не повысить ли вообще ставку? Но в риторике ЦБ пока сигналов к повышению не было, поэтому сохранение ее на прежнем уровне выглядит более вероятным», — сказал эксперт.