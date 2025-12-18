Почти 880 тысяч тонн кукурузы собрали аграрии Приморья

По данным ведомства, в Приморье убрали кукурузу на площади около 114 тысяч гектаров, выполнив план на 100 процентов. Всего сельхозпроизводители края собрали 878 тысяч тонн зерна, что на 44 процента больше уровня прошлого года. Урожайность культуры выросла на 17 центнеров и составила в среднем 77 центнеров с гектара.