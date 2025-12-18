Почти 880 тысяч тонн кукурузы собрали аграрии Приморья

Сельхозпроизводители Приморского края подвели итоги уборки кукурузы. В этом году аграриям удалось собрать один из самых крупных урожаев за последние годы — показатели заметно превысили прошлогодние. В региональном министерстве сельского хозяйства отмечают, что на результат повлияли как погодные условия, так и организация работ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По данным ведомства, в Приморье убрали кукурузу на площади около 114 тысяч гектаров, выполнив план на 100 процентов. Всего сельхозпроизводители края собрали 878 тысяч тонн зерна, что на 44 процента больше уровня прошлого года. Урожайность культуры выросла на 17 центнеров и составила в среднем 77 центнеров с гектара.
Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц рассказал, что хорошему урожаю в этом году способствовала солнечная погода. Самые высокие объемы кукурузы собрали аграрии Михайловского округа — 161 тысячу тонн.
Губернатор Олег Кожемяко рассказал, что сельхозпроизводители региона все активнее используют современные технологии и выстраивают работу так, чтобы своевременно проводить посевную и уборочную кампании независимо от климатических условий.