В Новосибирске изъяли более 18 тысяч бутылок немаркированного алкоголя

Поводом для проверки стало обращение о продаже нелегального алкоголя на территории Кировского района. В ходе мероприятий, проведённых прокуратурой при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Новосибирской области и при поддержке общественников «Русской общины», были установлены склад и автомобиль, с которых осуществлялась реализация немаркированной продукции.
Проверка показала, что продажа алкоголя велась с нарушением требований федерального законодательства, предусматривающего обязательную маркировку алкогольной продукции специальными марками.
Во время осмотра места происшествия на улице Северный проезд в Кировском районе Новосибирска правоохранители изъяли не менее 18,4 тысячи бутылок немаркированного алкоголя. Общая стоимость продукции оценивается в 3,9 млн рублей.
По итогам проверки следователем УМВД России по Новосибирску возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК — незаконные приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.