Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске изъяли более 18 тысяч бутылок немаркированного алкоголя

В Кировском районе Новосибирска по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении и перевозке немаркированной алкогольной продукции на сумму почти 4 млн рублей,. Об этом 18 декабря сообщили в прокуратуре региона.

Источник: Сиб.фм

Поводом для проверки стало обращение о продаже нелегального алкоголя на территории Кировского района. В ходе мероприятий, проведённых прокуратурой при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Новосибирской области и при поддержке общественников «Русской общины», были установлены склад и автомобиль, с которых осуществлялась реализация немаркированной продукции.

Проверка показала, что продажа алкоголя велась с нарушением требований федерального законодательства, предусматривающего обязательную маркировку алкогольной продукции специальными марками.

Во время осмотра места происшествия на улице Северный проезд в Кировском районе Новосибирска правоохранители изъяли не менее 18,4 тысячи бутылок немаркированного алкоголя. Общая стоимость продукции оценивается в 3,9 млн рублей.

По итогам проверки следователем УМВД России по Новосибирску возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК — незаконные приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.