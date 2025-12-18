В Новосибирске изъяли более 18 тысяч бутылок немаркированного алкоголя

Поводом для проверки стало обращение о продаже нелегального алкоголя на территории Кировского района. В ходе мероприятий, проведённых прокуратурой при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Новосибирской области и при поддержке общественников «Русской общины», были установлены склад и автомобиль, с которых осуществлялась реализация немаркированной продукции.