В Новосибирской области утвержден бюджет ТФОМС на 2026 год

Депутаты Заксобрания Новосибирской области утвердили закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Согласно новому документу, бюджет фонда на следующий год составит 77,7 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе ТФОМС Новосибирской области.