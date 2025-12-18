В Новосибирской области утвержден бюджет ТФОМС на 2026 год

Депутаты Заксобрания Новосибирской области утвердили закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Согласно новому документу, бюджет фонда на следующий год составит 77,7 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе ТФОМС Новосибирской области.
Планируется, что в 2027 году бюджет ТФОМС вырастет до 83,96 миллиардов рублей, а в 2028 году достигнет 90,13 миллиардов рублей.
Основную часть расходов по-прежнему составит реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования.