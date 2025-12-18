Выяснилось, что в Евросоюзе произошел жесткий раскол из-за российских активов

Перед саммитом в Брюсселе европейские лидеры оказались втянуты в острый конфликт из-за судьбы замороженных российских активов. Попытки договориться о механизме финансирования Украины натолкнулись на жесткое сопротивление сразу нескольких стран ЕС.
По данным Politico, вечером в среду лидеры Евросоюза публично разделились на непримиримые лагеря. Разногласия обострились на фоне старого конфликта между странами «севера» и «юга» ЕС по вопросу общего долга. Именно этот фактор, как отмечает издание, стал одной из причин, по которой договоренности оказались под угрозой срыва.
Дипломаты в течение 11 часов пытались выработать компромисс, чтобы спасти соглашение о финансовой помощи Киеву. В итоге начали вырисовываться лишь предварительные контуры возможного выхода из тупика, который, как признают источники, потребует многочасовых переговоров и политических уступок.
Ранее Politico сообщало, что на саммите 18−19 декабря может быть предпринята попытка принять решение об изъятии российских резервов в обход позиции Бельгии. Однако эти планы вновь натолкнулись на сопротивление. Власти королевства отказываются поддерживать использование активов, размещенных в бельгийской системе Euroclear. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер называл такую инициативу воровством и допускал обращение в суд.
Дополнительную неопределенность внесло заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки саммита. Вместо этого обсуждается идея совместного кредита стран ЕС в пользу Украины, против которого Будапешт также выступает.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских золотовалютных резервов. Более 200 млрд евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear. В ответ Москва заморозила активы иностранных инвесторов из недружественных стран на специальных счетах типа «С», распоряжение которыми возможно только по решению правительственной комиссии.
В Брюсселе признают, что собственные ресурсы для поддержки Киева практически исчерпаны, а выделять новые средства из национальных бюджетов страны ЕС не готовы. На этом фоне Еврокомиссия настаивает на использовании российских активов, речь идет о сумме от 185 до 210 млрд евро в виде так называемого репарационного кредита. Предполагается, что Украина вернет эти деньги после окончания конфликта при условии выплаты Россией «материального ущерба».
Тем временем Банк России уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 трлн рублей.
