Выяснилось, что в Евросоюзе произошел жесткий раскол из-за российских активов

В Брюсселе признают, что собственные ресурсы для поддержки Киева практически исчерпаны, а выделять новые средства из национальных бюджетов страны ЕС не готовы. На этом фоне Еврокомиссия настаивает на использовании российских активов, речь идет о сумме от 185 до 210 млрд евро в виде так называемого репарационного кредита. Предполагается, что Украина вернет эти деньги после окончания конфликта при условии выплаты Россией «материального ущерба».