Экономист объяснил, почему доллар был дешевым весь год

В начале года курс доллара превышал 100 рублей, но уже к маю подешевел до 80.
Торговый баланс в России позволил рублю оставаться крепким на протяжении всего 2025 года. Экспортных доходов, несмотря на ухудшение внешнеэкономических условий, оказалось достаточно для того, чтобы обеспечить удорожание рубля, отметил в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин. Другая причина в активности ЦБ на валютном рынке, добавил он.
«Центробанк продает валюту и является важным игроком, который не может не повлиять на курс. Например, в ноябре 29 крупнейших экспортеров продали в сумме 6,9 млрд долларов, а Банк России за тот же месяц — около 2 млрд. То есть в отдельные месяцы ЦБ обеспечивает десятки процентов оборота на валютном рынке», — рассказал эксперт. По его словам, укрепляя рубль, регулятор рассчитывал снизить инфляцию.
При этом на рубеже 2025−2026 годов Надоршин ожидает смены тренда: доллар, по его прогнозу, начнет дорожать. На это повлияют, в том числе санкции против «Роснефти» и «Лукойла», которые привели к снижению цен на нефть Urals и экспортных доходов бюджета. А ЦБ в ближайшее время скорее всего снизит валютные интервенции, добавил собеседник URA.RU.
