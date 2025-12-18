Экономист объяснил, почему доллар был дешевым весь год

«Центробанк продает валюту и является важным игроком, который не может не повлиять на курс. Например, в ноябре 29 крупнейших экспортеров продали в сумме 6,9 млрд долларов, а Банк России за тот же месяц — около 2 млрд. То есть в отдельные месяцы ЦБ обеспечивает десятки процентов оборота на валютном рынке», — рассказал эксперт. По его словам, укрепляя рубль, регулятор рассчитывал снизить инфляцию.