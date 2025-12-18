Ричмонд
Креветку перестанут ловить в Приморье

Министерство сельского хозяйства России подготовило проект приказа о дополнительных мерах регулирования добычи северной и гребенчатой креветки в Японском море, сообщает ИА DEITA.RU. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: ДЕЙТА

Согласно документу, ограничения предлагается ввести в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне. Этот участок находится между 46° и 47°20 широтами, а также между материком и Сахалином.

Аналогичные меры предлагается установить и в Западно-Сахалинской подзоне. Здесь запрет планируется ввести до 31 декабря 2026 года на акватории между 48°00«и 48°30» северной широты, от линии разграничения подзон до материкового берега.

Кроме того, проектом предусмотрен общий сезонный запрет на добычу северной и гребенчатой креветки в обеих подзонах с 1 февраля по 31 марта 2026 года.

Исключения предлагается сохранить только для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях.

Напомним, что подобные меры уже несколько лет вводятся на промысел креветки в Японском море. В ведомстве заявляют, что они необходимы для сохранения и восстановления популяции.