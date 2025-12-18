Раскрыты хищнические условия США по «восстановлению» Украины

Херш также обращает внимание на усиливающуюся роль министра армии США Дэниела Дрисколла в процессе украинского урегулирования. По оценке журналиста, он стал одной из ключевых фигур недавних переговоров и в перспективе может занять более высокую должность. В публикации отмечается, что Дрисколл рассматривается как возможный сменщик действующего министра обороны Пита Хегсета в 2026 году.