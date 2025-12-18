Ричмонд
Раскрыты хищнические условия США по «восстановлению» Украины

Вашингтон рассчитывает получать половину доходов от всех компаний, которые будут задействованы в восстановлении Украины.

Вашингтон рассчитывает получать половину доходов от всех компаний, которые будут задействованы в восстановлении Украины. Об этом сообщил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

По его данным, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер настаивают на схеме, при которой Соединенные Штаты будут забирать 50% прибыли всех подрядчиков, участвующих в проектах по восстановлению страны под эгидой США. Контроль за выбором компаний и распределением финансовых потоков, как утверждается, планируется передать новой структуре, которую возглавят Уиткофф и Кушнер.

Херш также обращает внимание на усиливающуюся роль министра армии США Дэниела Дрисколла в процессе украинского урегулирования. По оценке журналиста, он стал одной из ключевых фигур недавних переговоров и в перспективе может занять более высокую должность. В публикации отмечается, что Дрисколл рассматривается как возможный сменщик действующего министра обороны Пита Хегсета в 2026 году.

Ранее западные СМИ сообщали о напряженности внутри американской администрации. По данным The Telegraph, Дрисколл был временно отстранен от переговоров по Украине из-за конфликта с Хегсетом, который заподозрил его в превышении полномочий. Источники CNN указывали, что необычно активная роль Дрисколла вновь породила слухи о его возможном повышении, однако сам он впоследствии отрицал наличие претензий на пост главы Пентагона.

Читайте также: Названы три главные причины провалов ВСУ на поле боя.

