Прокуратура Приморья защитила право ребёнка погибшего участника СВО на жилищную поддержку

Прокуратура Приморья добилась восстановления законного права несовершеннолетней — дочери погибшего участника СВО — на получение региональной единовременной выплаты на приобретение жилья, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Девятый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил требования прокурора, отменив решения судов первой и апелляционной инстанций. За ребенком признано право на получение выплаты для приобретения жилья», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в июле 2024 года Центр социальной поддержки населения Приморья отказал во включении ребёнка в список получателей жилищной выплаты. Причиной отказа стала формальная норма: у 15-летней девочки уже числилось жилое помещение в собственности.
Однако это жильё было приобретено матерью именно на имя ребёнка за счёт целевой социальной выплаты, изначально назначенной самой несовершеннолетней как члену семьи погибшего военнослужащего. Сделка прошла с санкции органа опеки, но фактически лишила ребёнка возможности воспользоваться дополнительной региональной мерой поддержки, предусмотренной для семей погибших участников СВО.
Уссурийская городская прокуратура направила иск в суд, но первоначально требования не были удовлетворены — как в первой, так и в апелляционной инстанциях. Прокуратура не согласилась с такими решениями и подала кассационную жалобу.
Девятый кассационный суд общей юрисдикции принял сторону прокуратуры. Решение суда вступило в законную силу. Фактическое его исполнение на контроле.