Прокуратура Приморья защитила право ребёнка погибшего участника СВО на жилищную поддержку

Однако это жильё было приобретено матерью именно на имя ребёнка за счёт целевой социальной выплаты, изначально назначенной самой несовершеннолетней как члену семьи погибшего военнослужащего. Сделка прошла с санкции органа опеки, но фактически лишила ребёнка возможности воспользоваться дополнительной региональной мерой поддержки, предусмотренной для семей погибших участников СВО.