В Верховном суде раскрыли, почему Долина не принесла справку из ПНД

Верховный суд рассматривает жалобу Лурье по делу о квартире в центре Москвы, проданной в прошлом году за 112 млн рублей. Ранее сделку признали недействительной после заявлений Долиной о том, что она действовала под влиянием мошенников. В результате покупательница осталась без недвижимости и без денег.