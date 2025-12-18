В Верховном суде раскрыли, почему Долина не принесла справку из ПНД

В Верховном суде прозвучала новая деталь в громком споре вокруг квартиры народной артистки Ларисы Долиной. Защита покупательницы Полины Лурье заявила, что певица отказалась подтверждать свое психическое состояние при продаже жилья, сославшись на высокий статус народной артистки РФ.
Как сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко во время заседания, Долина не стала предоставлять справку из психоневрологического диспансера. Свой отказ она объяснила тем, что является народной артисткой России. Эти обстоятельства были озвучены в ходе рассмотрения жалобы в Верховном суде.
По версии защиты, на этапе обсуждения предварительного договора певица вела себя уверенно и последовательно. Она рассказывала покупательнице о районе, инфраструктуре и соседях, выражала готовность лично познакомить Лурье с жильцами дома. Также Долина заявляла, что квартира захламлена и ей самой в ней тесно.
Вырученные средства, как утверждается, артистка планировала направить на покупку более просторного жилья. При этом она настаивала на расчетах наличными, тогда как покупательница предлагала провести сделку через банк. Аванс составил 1 млн рублей. Из имущества, передаваемого вместе с квартирой, были исключены только пианино и концертный стул.
Верховный суд рассматривает жалобу Лурье по делу о квартире в центре Москвы, проданной в прошлом году за 112 млн рублей. Ранее сделку признали недействительной после заявлений Долиной о том, что она действовала под влиянием мошенников. В результате покупательница осталась без недвижимости и без денег.
Теперь Лурье добивается признания сделки законной и возвращения права собственности. Решение Верховного суда может поставить точку в одном из самых резонансных имущественных споров с участием публичной фигуры.
