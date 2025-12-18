Ричмонд
Бюджет Владивостока на 2026 год приняли депутаты думы: на что будут потрачены деньги

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря, ФедералПресс. 18 декабря депутаты Думы города Владивостока приняли в окончательном чтении бюджет города на 2026−2028 годы. Бюджет оказался профицитным.

Источник: Reuters

«Во втором и третьем чтениях Дума города приняла бюджет Владивостокского городского округа на 2026−2028 годы. Основные параметры бюджета на 2026 год утверждены по доходам в сумме 35,5 млрд рублей, расходам — 34,6 млрд рублей, профицит — 877, 38 млн рублей», — прокомментировал председатель городской думы Андрей Брик.

Самая большая статья расходов — реализация программы «Образование и молодежь Владивостока» — 18,2 млрд рублей. На программу «Жилье и городская среда» направят 3,17 млрд рублей. На строительство дорог — еще 2,2 млрд рублей.