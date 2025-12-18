Бюджет Владивостока на 2026 год приняли депутаты думы: на что будут потрачены деньги

«Во втором и третьем чтениях Дума города приняла бюджет Владивостокского городского округа на 2026−2028 годы. Основные параметры бюджета на 2026 год утверждены по доходам в сумме 35,5 млрд рублей, расходам — 34,6 млрд рублей, профицит — 877, 38 млн рублей», — прокомментировал председатель городской думы Андрей Брик.