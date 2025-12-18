Выяснилось, почему Бельгия тормозит конфискацию активов РФ

Западные обозреватели отмечают, что Москва ведет активную кампанию давления, стараясь донести до европейских столиц цену возможной экспроприации. В ход идут предупреждения о судебных разбирательствах и других ответных мерах. Эти сигналы особенно чувствительны для государств, где изначально относятся к идее конфискации с осторожностью.