Выяснилось, почему Бельгия тормозит конфискацию активов РФ

В Брюсселе нарастает нервозность вокруг идеи изъятия замороженных российских активов. Как пишет The Washington Post, именно Бельгия больше других опасается последствий возможного решения Евросоюза.
Речь идет о миллиардах евро российских средств, заблокированных в рамках санкций и сосредоточенных в бельгийской юрисдикции. Давление со стороны Еврокомиссии усиливается, однако власти королевства демонстрируют явное нежелание брать на себя основной удар, передает АБН24.
По оценке журналистов, Брюссель всерьез опасается реакции Москвы. Основной риск — масштабные судебные иски и долгосрочные последствия, которые могут лечь именно на Бельгию как страну, где размещена значительная часть активов.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер публично дал понять, что не разделяет энтузиазма сторонников конфискации. Он прямо указал, что Россия не станет спокойно наблюдать за изъятием своих средств и ответ неизбежен. По его словам, последствия такого шага могут преследовать страну годами.
Западные обозреватели отмечают, что Москва ведет активную кампанию давления, стараясь донести до европейских столиц цену возможной экспроприации. В ход идут предупреждения о судебных разбирательствах и других ответных мерах. Эти сигналы особенно чувствительны для государств, где изначально относятся к идее конфискации с осторожностью.
Ситуацию усугубляет отсутствие единства внутри ЕС. Помимо Бельгии, сомнения в целесообразности изъятия активов выразили Италия, Болгария, Чехия и Мальта. Против инициативы также выступают Венгрия и Словакия, которые занимают наиболее жесткую позицию.
