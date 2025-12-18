Сколько прибыли принесло бы жилье, купленное в 2025 году в Казахстане

По итогам января 2025 года цены на жилье в Казахстане выросли на 1,3% к декабрю предыдущего года и на 4,1% по сравнению с январем 2024 года. Один квадратный метр в новостройках в среднем по стране стоил 499 983 тенге (953 доллара США) по курсу Нацбанка на январь 2025 года.