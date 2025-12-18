Сколько прибыли принесло бы жилье, купленное в 2025 году в Казахстане

Покупка квартир в Казахстане может быть не только личным жильем, но и инвестиционным инструментом. Многие казахстанцы стремятся приобрести жилье в новостройках с целью дальнейшей перепродажи на вторичном рынке или получения дохода от аренды. Такой подход может оказаться выгодным, но с некоторыми оговорками.
По итогам января 2025 года цены на жилье в Казахстане выросли на 1,3% к декабрю предыдущего года и на 4,1% по сравнению с январем 2024 года. Один квадратный метр в новостройках в среднем по стране стоил 499 983 тенге (953 доллара США) по курсу Нацбанка на январь 2025 года.
Цены на новостройки в мегаполисах были следующими:
Астана: 581 258 тенге (1 108 долларов США) за квадратный метр;
Алматы: 582 175 тенге (1 110 долларов США);
Шымкент: 462 178 тенге (881 доллар США).
Хотя за 2025 год курс тенге сильно менялся, а доллар был невыгодным вложением, жилье значительно подорожало. Это повлияло на доходность таких инвестиций, и не везде в лучшую сторону.
Данные за ноябрь 2025 года показывают, что вторичный рынок, по ценам которого будут проданы купленные новостройки, также подорожал:
В среднем по Казахстану: 587 929 тенге (1 125 долларов США), что дает 17,6% прибыли в национальной валюте и 18% в иностранной;
Астана: цены выросли до 711 010 тенге (1 360 долларов США), что означает 22,3% прироста в тенге и 22,8% в валюте;
Алматы: квадратный метр «вторички» стоит 731 498 тенге (1 400 долларов США), что дает 25,6% прибыли в тенге и 26,1% в валюте США;
Шымкент: цены выросли до 461 078 тенге (882 доллара США), но доходность в тенге оказалась отрицательной (минус 0,3%), а прирост в долларах минимальным (плюс 0,1%).
Таким образом, в среднем по стране казахстанцы могли бы получить около 17,6% «бумажной» прибыли в тенге и 18% в долларах США, купив новое жилье в январе. Однако важно учитывать другие факторы, влияющие на реальную доходность, такие как затраты на ремонт, рыночные факторы и налоги.
Цены на квартиры на первичном рынке также выросли. Новое жилье подорожало на 15,5% в годовом выражении, достигнув цены в 568 813 тенге (1 088 долларов США) за квадратный метр. Стоимость новостроек в мегаполисах выросла еще сильнее:
Астана: до 671 200 тенге (1 284 доллара США) за единицу жилья;
Алматы: 690 668 тенге (1 321 доллар США);
Шымкент: 518 364 тенге (992 доллара США).
Уходящий 2025 год мог оказаться выгодным для казахстанцев, которые приобрели жилье в качестве инвестиций — цены выросли на 17—18% в тенге и долларах.