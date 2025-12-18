В России могут подешеветь квартиры в новостройках

Пузырь на ипотечном рынке сформировался из-за избыточного стимулирования первичного сектора, отметил Евгений Надоршин.
Цены на первичную недвижимость в России в следующем году могут снизиться. Такое развитие событий допустил в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин.
«То нездоровое оживление в ипотеке, которое сейчас вызвало очередной рост цен, я надеюсь, прекратится в ближайшие месяцы. И цены на первичную недвижимость могут скорректироваться вниз. Пузырь в этом секторе сформировался из-за избыточного стимулирования, создавшего условия для спекулянтов. Значительную часть квартир покупали не для улучшения жилищных условий. Да, кто-то на этом смог заработать, но в итоге мы получили домохозяйства с высокой долговой нагрузкой», — говорит Надоршин.
По данным правительства, в октябре-ноябре в России наблюдалось оживление на ипотечном рынке. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, этому способствовало снижение ключевой ставки.