В России могут подешеветь квартиры в новостройках

«То нездоровое оживление в ипотеке, которое сейчас вызвало очередной рост цен, я надеюсь, прекратится в ближайшие месяцы. И цены на первичную недвижимость могут скорректироваться вниз. Пузырь в этом секторе сформировался из-за избыточного стимулирования, создавшего условия для спекулянтов. Значительную часть квартир покупали не для улучшения жилищных условий. Да, кто-то на этом смог заработать, но в итоге мы получили домохозяйства с высокой долговой нагрузкой», — говорит Надоршин.