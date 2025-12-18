Минфин рассказал о новой выплате для семей с детьми

В Минфине предостерегают, что в некоторых случаях выплату могут отказать — например, если семья владеет несколькими объектами недвижимости, автомобилями, катерами, крупными земельными участками и считает, что не нуждается в поддержке. Семейная налоговая выплата не заменяет и не отменяет другие существующие меры поддержки для семей с детьми.