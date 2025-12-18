Ричмонд
Минфин рассказал о новой выплате для семей с детьми

Министерство финансов объявило о запуске новой меры поддержки семей с детьми — семейной налоговой выплаты, которая станет доступной с 1 января 2026 года для работающих граждан с низким уровнем дохода.

Источник: ДЕЙТА

Получить семейную выплату смогут родители, которые официально трудоустроены, являются налоговыми резидентами России, воспитывают двоих или больше детей до 18 лет (или до 23 лет, если дети учатся на очных отделениях), а также не имеют задолженностей по алиментам, сообщает ИА DEITA.RU.

Ключевое условие — средний доход на членов семьи за прошлый год не превышает 1,5 прожиточных минимума в регионе проживания. Стоит понимать, что семейная налоговая выплата — это не фиксированная сумма, а возврат части ранее уплаченного НДФЛ за прошлый год.

Расчет осуществляет Федеральная налоговая служба по данным о доходах и налогах семьи. Размер выплаты определяется как разница между налогом, удержанным по ставке 13%, и налогом по ставке 6%. Итоговая сумма может получить как мама, так и папа.

В Минфине предостерегают, что в некоторых случаях выплату могут отказать — например, если семья владеет несколькими объектами недвижимости, автомобилями, катерами, крупными земельными участками и считает, что не нуждается в поддержке. Семейная налоговая выплата не заменяет и не отменяет другие существующие меры поддержки для семей с детьми.