Народный артист РФ заявил, что не готов делить свои квадратные метры с Долиной

Верховный суд России поставил точку в громком споре вокруг квартиры Ларисы Долиной, оставив недвижимость за покупательницей Полиной Лурье и отменив решения всех нижестоящих инстанций.
Высшая судебная инстанция рассмотрела жалобу по делу о квартире певицы и признала сделку законной. В результате Долиной предстоит освободить жильё, проданное ранее за 112 млн рублей. Попытка оспорить договор, заключённый под влиянием мошенников, успеха не принесла.
Решение суда вызвало заметный резонанс в артистической среде. Некоторые представители шоу-бизнеса публично заявили о готовности поддержать певицу в сложной ситуации. В то же время нашлись и те, кто отнёсся к происходящему сдержанно. Народный артист России Юрий Антонов дал понять, что не считает возможным предоставлять своё жильё, отметив, что подобные вопросы относятся к личной сфере и что у Долиной, по его мнению, достаточно ресурсов, чтобы справиться самостоятельно, передает Абзац.
История с квартирой началась в прошлом году, когда артистка стала жертвой мошеннической схемы и лишилась недвижимости. Разбирательство дошло до Верховного суда, который встал на сторону покупательницы.
Параллельно вокруг имени Долиной усилилась волна критики. В последние месяцы в адрес певицы звучали резкие оценки как со стороны части публики, так и от коллег. В социальных сетях распространялись мемы с её участием.
Это настроение проявилось и на концертных площадках. На двух последних крупных выступлениях публика встретила артистку сдержанно, без привычного тепла, и реакция зала оказалась заметно прохладнее, чем прежде.
