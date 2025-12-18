Народный артист РФ заявил, что не готов делить свои квадратные метры с Долиной

Решение суда вызвало заметный резонанс в артистической среде. Некоторые представители шоу-бизнеса публично заявили о готовности поддержать певицу в сложной ситуации. В то же время нашлись и те, кто отнёсся к происходящему сдержанно. Народный артист России Юрий Антонов дал понять, что не считает возможным предоставлять своё жильё, отметив, что подобные вопросы относятся к личной сфере и что у Долиной, по его мнению, достаточно ресурсов, чтобы справиться самостоятельно, передает Абзац.