Стоимость часа стандартной парковки в аэропорту Владивостока осталась прежней

Генеральный директор АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) Денис Чмутов объяснил, для чего воздушная гавань Приморья изменила правила паркинга рядом с аэровокзальным комплексом. Нововведения призваны решить проблему заторов на первой линии парковочного пространства и обеспечить комфортные условия для высадки и посадки пассажиров, сообщает ИА PrimaMedia.
"Стоимость часа парковки в аэропорту на самом деле никто не повышал. Она как была, так и осталась на том же уровне, — 300 рублей. При этом парковка транспортного средства до 15 минут для высадки/посадки пассажиров остаётся бесплатной.
У основной парковки аэропорта три линии. Ранее в схеме проезда, которую, к сожалению, мы изменить не можем, были свои подводные камни, но не по нашей вине. Пассажиры и те, кто их привозил, очень любят первую линию парковочного пространства. Ряд водителей привык бросать там автомобиль и уходить, что создавало дополнительные заторы и мешало свободному проезду. Увы, но своей автоинспекции у аэропорта нет.
Поэтому мы были вынуждены скорректировать схему. С 1 ноября стоимость парковки транспортного средства на ПРОЕЗЖЕЙ части в зоне высадки/посадки пассажиров свыше 15 минут составляет 1 тысячу рублей. То есть за каждые последующие 15 минут после истечения бесплатного лимита.
Данная мера позволит избежать скопления автотранспорта у входа и выхода из терминала аэровокзального комплекса и сделает посадку/высадку в автотранспорт более комфортной.
Если же водитель, высадив пассажиров перед аэровокзалом, далее проследует на парковку «A» и время стоянки составит свыше 15 минут, то предусмотрена почасовая тарификация стоянки в размере 300 рублей (каждый последующий час)", — рассказал Денис Чмутов журналистам в рамках выездного заседания Приморского регионального отделения Союза журналистов России (ПРО СЖР).
Отметим, что февраля 2025 года аэропорт Владивосток стал победителем Национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший клиентоориентированный аэропорт» и лауреатом II премии в номинации «Лучший аэропорт в категории от 2 до 6 млн пассажиров в год» по итогам 2024 года.