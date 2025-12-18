Стоимость часа стандартной парковки в аэропорту Владивостока осталась прежней

У основной парковки аэропорта три линии. Ранее в схеме проезда, которую, к сожалению, мы изменить не можем, были свои подводные камни, но не по нашей вине. Пассажиры и те, кто их привозил, очень любят первую линию парковочного пространства. Ряд водителей привык бросать там автомобиль и уходить, что создавало дополнительные заторы и мешало свободному проезду. Увы, но своей автоинспекции у аэропорта нет.