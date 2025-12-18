Хабаровский край запускает вертолётные рейсы для труднодоступных сёл

В Хабаровском крае с января 2026 года начнут выполняться регулярные вертолётные рейсы по маршруту Николаевск-на-Амуре — Лазарев, сообщает телеграм-канал Хабаровские авиалинии.
Это социально значимое направление, которое позволит связать труднодоступный посёлок с районным центром.
Маршрут открыт по поручению губернатора Дмитрия Демешина в рамках расширения местных воздушных линий, субсидируемых из краевого бюджета.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону составит 2 000 рублей, для детей действует скидка 50%. За сверхнормативный багаж придётся доплатить 20 рублей за килограмм.
Продажа билетов откроется в начале следующей недели: в кассе аэропорта Николаевск-на-Амуре, на сайте авиакомпании, в кассах и по телефону контакт-центра.
Во второй половине 2026 года маршрут планируют дополнить промежуточной посадкой в селе Сусанино Ульчского района, рядом с санаторием «Анненские минеральные воды», что расширит возможности для санаторно-курортного отдыха жителей края.