Хабаровский край запускает вертолётные рейсы для труднодоступных сёл

Продажа билетов стартует на следующей неделе, рейсы будут дважды в неделю.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае с января 2026 года начнут выполняться регулярные вертолётные рейсы по маршруту Николаевск-на-Амуре — Лазарев, сообщает телеграм-канал Хабаровские авиалинии.

Это социально значимое направление, которое позволит связать труднодоступный посёлок с районным центром.

Маршрут открыт по поручению губернатора Дмитрия Демешина в рамках расширения местных воздушных линий, субсидируемых из краевого бюджета.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону составит 2 000 рублей, для детей действует скидка 50%. За сверхнормативный багаж придётся доплатить 20 рублей за килограмм.

Продажа билетов откроется в начале следующей недели: в кассе аэропорта Николаевск-на-Амуре, на сайте авиакомпании, в кассах и по телефону контакт-центра.

Во второй половине 2026 года маршрут планируют дополнить промежуточной посадкой в селе Сусанино Ульчского района, рядом с санаторием «Анненские минеральные воды», что расширит возможности для санаторно-курортного отдыха жителей края.