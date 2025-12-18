Стало известно, как россияне могут удвоить свою будущую пенсию

Россияне могут увеличить размер страховой пенсии более чем в два раза, если отложат выход на заслуженный отдых на 10 лет. Об этом стало известно из разъяснений главы комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Перминовой.
По действующим правилам, максимальная отсрочка выхода на пенсию составляет 10 лет. За этот период пенсионные коэффициенты пересчитываются с повышающим коэффициентом, а фиксированная часть выплаты также значительно увеличивается. В результате совокупный размер пенсии может вырасти более чем вдвое. Дополнительно за годы продолжения работы гражданину продолжают начисляться новые пенсионные баллы.
Закон также допускает отказ от получения страховой пенсии на более короткий срок — не менее одного года. В этом случае применяется аналогичный механизм перерасчета, но с меньшими коэффициентами.
Для приостановки выплат или последующего перерасчета необходимо подать заявление в территориальное подразделение Пенсионного фонда России либо через многофункциональный центр.
Ранее эксперты обращали внимание на высокие требования для получения повышенной пенсии без отсрочки. Так, для выплаты на уровне 45 тыс. рублей требуется около 260 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Такой показатель возможен при стабильной зарплате порядка 230 тыс. рублей в месяц на протяжении 26 лет, что для большинства работающих остается недостижимым ориентиром.
