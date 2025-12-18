Стало известно, как россияне могут удвоить свою будущую пенсию

Ранее эксперты обращали внимание на высокие требования для получения повышенной пенсии без отсрочки. Так, для выплаты на уровне 45 тыс. рублей требуется около 260 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Такой показатель возможен при стабильной зарплате порядка 230 тыс. рублей в месяц на протяжении 26 лет, что для большинства работающих остается недостижимым ориентиром.