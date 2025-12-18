Омичи заплатили 2,8 миллиарда рублей имущественных налогов в 2025 году

В 2025 году году жители Омска и Омской области активно исполняют свои налоговые обязательства. Как сообщила пресс-служба УФНС России по Омской области, в адрес налогоплательщиков было направлено 818 тысяч уведомлений на общую сумму 3,1 миллиарда рублей. Срок уплаты указанных налогов истекал 1 декабря 2025 года.
По данным ведомства, основную долю в этой сумме составил транспортный налог — 1,6 миллиарда рублей. Налог на имущество физических лиц достиг 973 миллионов рублей, а земельный налог — 578 миллионов рублей.
«По состоянию на 8 декабря 2025 года в бюджет Омской области поступило 2,8 млрд рублей уплаченных налогов. Только 1 декабря 2025 года жители региона оплатили налогов в сумме 109 млн рублей», — заявили в пресс-службе омской налоговой службы.
Как напоминает УФНС России по Омской области, для тех, кто по какой-то причине еще не произвел оплату, доступны различные удобные сервисы.