Омичи заплатили 2,8 миллиарда рублей имущественных налогов в 2025 году

Налоговая служба подвела промежуточные итоги уплаты имущественных налогов физическими лицами в регионе. Почти все уведомления уже оплачены, но у тех, кто еще не успел, есть возможность сделать это онлайн.

Источник: РИА "Новости"

В 2025 году году жители Омска и Омской области активно исполняют свои налоговые обязательства. Как сообщила пресс-служба УФНС России по Омской области, в адрес налогоплательщиков было направлено 818 тысяч уведомлений на общую сумму 3,1 миллиарда рублей. Срок уплаты указанных налогов истекал 1 декабря 2025 года.

По данным ведомства, основную долю в этой сумме составил транспортный налог — 1,6 миллиарда рублей. Налог на имущество физических лиц достиг 973 миллионов рублей, а земельный налог — 578 миллионов рублей.

«По состоянию на 8 декабря 2025 года в бюджет Омской области поступило 2,8 млрд рублей уплаченных налогов. Только 1 декабря 2025 года жители региона оплатили налогов в сумме 109 млн рублей», — заявили в пресс-службе омской налоговой службы.

Как напоминает УФНС России по Омской области, для тех, кто по какой-то причине еще не произвел оплату, доступны различные удобные сервисы.