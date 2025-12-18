В Хабаровском крае остановки станут свободны от сигарет и вейпов

По словам председателя Госдумы, остановки — это места большого скопления людей, где продажа никотиносодержащей продукции повышает её доступность, особенно для молодежи, и увеличивает риск пассивного курения. Опасность особенно велика для детей, беременных женщин и граждан с хроническими заболеваниями.