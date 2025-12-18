Ричмонд
В Хабаровском крае остановки станут свободны от сигарет и вейпов

Госдума приняла закон для защиты здоровья жителей и ограничения доступа молодежи к никотину.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае, как и по всей России, теперь запрещена розничная торговля табачными изделиями и никотинсодержащими продуктами, включая вейпы и кальяны, на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения, сообщает телеграм-канал Вячеслава Володина.

По словам председателя Госдумы, остановки — это места большого скопления людей, где продажа никотиносодержащей продукции повышает её доступность, особенно для молодежи, и увеличивает риск пассивного курения. Опасность особенно велика для детей, беременных женщин и граждан с хроническими заболеваниями.

Меры направлены на защиту здоровья населения и снижения негативного воздействия табака. Ранее инициативу о полном запрете вейпов в России поддержали общественные движения, а в ноябре президент одобрил соответствующую идею.

Теперь торговля сигаретами и вейпами на остановках станет невозможной, что, по мнению законодателей, должно сократить риски для горожан и ограничить случайный доступ к никотину.