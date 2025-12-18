Лучших исполнителей коммунальных услуг определят в Хабаровском крае

Дальневосточная энергетическая компания объявляет о старте в Хабаровском крае конкурса «На шаг впереди!» для управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК региона.
В конкурсе могут принять участие компании, которые самостоятельно осуществляют функции сбыта электрической энергии внутри многоквартирных жилых домов, а также ИКУ, с которыми осуществляется расчет за энергоресурсы, потребленные на содержание общего имущества дома, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Главная цель проведения конкурса — поощрение добросовестных исполнителей коммунальных услуг и их привлечение к использованию интерактивных сервисов энергокомпании.
Основные условия конкурса:
— отсутствие дебиторской задолженности на 1 января 2026 года;
— использование электронного документооборота;
— регистрация в Личном кабинете ИКУ.
Условия будут считаться выполненными и в случае, если исполнители коммунальных услуг уже являются пользователями, и в случае, если они зарегистрируются и начнут пользоваться электронным документооборотом в период проведения конкурса.
Итоги конкурса будут подведены до 1 февраля 2026 года. С условиями можно ознакомиться на официальном сайте ДЭК.
Конкурс «На шаг впереди» ДЭК проводит ежегодно на всех территориях своего присутствия и поощряет компании, которые добросовестно выполняют свои обязательства перед энергетиками и обеспечивают комфортные условия проживания жителям своих домов. Уже семь камчатских управляющих организаций стали призерами конкурса. По итогам текущего года к ним присоединятся еще три компании.