Лучших исполнителей коммунальных услуг определят в Хабаровском крае

Конкурс «На шаг впереди» ДЭК проводит ежегодно на всех территориях своего присутствия и поощряет компании, которые добросовестно выполняют свои обязательства перед энергетиками и обеспечивают комфортные условия проживания жителям своих домов. Уже семь камчатских управляющих организаций стали призерами конкурса. По итогам текущего года к ним присоединятся еще три компании.