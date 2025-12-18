Где рост цен снизился в Казахстане

К декабрю, как сообщает Национальный банк РК, годовая инфляция также замедлилась в 11 регионах. Сильнее всего годовой рост цен уменьшился в Шымкенте — на 1,4 процентного пункта (п.п.), до 11,8%. Заметно снизилась инфляция в Алматинской области (на 0,7 п.п., до 12,7%) и в Астане (на 0,1 п.п., до 12,9%).