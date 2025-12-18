Где рост цен снизился в Казахстане

По итогам ноября 2025 года инфляция в Казахстане снизилась до 12,4%. Однако сразу в 11 регионах страны фиксируется более высокий рост цен на товары и услуги.
К декабрю, как сообщает Национальный банк РК, годовая инфляция также замедлилась в 11 регионах. Сильнее всего годовой рост цен уменьшился в Шымкенте — на 1,4 процентного пункта (п.п.), до 11,8%. Заметно снизилась инфляция в Алматинской области (на 0,7 п.п., до 12,7%) и в Астане (на 0,1 п.п., до 12,9%).
Замедление не означает снижение цен на товары и услуги. Они просто стали медленнее расти. В пяти регионах цены ускорились: в Павлодарской (до 12,9%), Акмолинской (до 13,8%), Кызылординской (до 11,7%), Жамбылской (до 11,8%) областях и в Алматы (до 11,4%).
Самая высокая инфляция зафиксирована в области Ұлытау (14%), а самая низкая — в Алматы (11,4%). Напомним, месяцем ранее в мегаполисе отмечалась дефляция, то есть снижение цен.
Продовольственные товары по итогам ноября подорожали на 13,4% за год. Лидером по росту цен стала область Ұлытау — 17,1%. Следом идут Акмолинская и Павлодарская области — 15,9% и 15,4% соответственно.
Непродовольственные товары за год подорожали на 11,2%. Самый сильный рост зафиксирован в Актюбинской области и в Жетісу — по 13,2% в каждом регионе. Следом идут Акмолинская область — 13,1% и область Ұлытау — 12,9%.
Сфера платных услуг за год стала дороже на 12,3%. Сильнее всего цены выросли в Атырауской области — на 18,1%. Далее идет Северо-Казахстанская область — 13,9%, а замыкает тройку лидеров — Западно-Казахстанская с показателем 13,8%.
В целом, можно отметить заметное замедление темпов роста цен к концу 2025 года. Однако сами граждане в основном считают, что инфляция в Казахстане еще долго будет оставаться высокой.