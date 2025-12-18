Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где рост цен снизился в Казахстане

К декабрю инфляция в Казахстане достигла 12,4%. Ее замедление было зафиксировано в 11 регионах страны, в том числе в Астане. В четырех она осталась прежней, а в пяти выросла. Подробнее — на NUR.KZ.

По итогам ноября 2025 года инфляция в Казахстане снизилась до 12,4%. Однако сразу в 11 регионах страны фиксируется более высокий рост цен на товары и услуги.

К декабрю, как сообщает Национальный банк РК, годовая инфляция также замедлилась в 11 регионах. Сильнее всего годовой рост цен уменьшился в Шымкенте — на 1,4 процентного пункта (п.п.), до 11,8%. Заметно снизилась инфляция в Алматинской области (на 0,7 п.п., до 12,7%) и в Астане (на 0,1 п.п., до 12,9%).

Замедление не означает снижение цен на товары и услуги. Они просто стали медленнее расти. В пяти регионах цены ускорились: в Павлодарской (до 12,9%), Акмолинской (до 13,8%), Кызылординской (до 11,7%), Жамбылской (до 11,8%) областях и в Алматы (до 11,4%).

Самая высокая инфляция зафиксирована в области Ұлытау (14%), а самая низкая — в Алматы (11,4%). Напомним, месяцем ранее в мегаполисе отмечалась дефляция, то есть снижение цен.

Продовольственные товары по итогам ноября подорожали на 13,4% за год. Лидером по росту цен стала область Ұлытау — 17,1%. Следом идут Акмолинская и Павлодарская области — 15,9% и 15,4% соответственно.

Непродовольственные товары за год подорожали на 11,2%. Самый сильный рост зафиксирован в Актюбинской области и в Жетісу — по 13,2% в каждом регионе. Следом идут Акмолинская область — 13,1% и область Ұлытау — 12,9%.

Сфера платных услуг за год стала дороже на 12,3%. Сильнее всего цены выросли в Атырауской области — на 18,1%. Далее идет Северо-Казахстанская область — 13,9%, а замыкает тройку лидеров — Западно-Казахстанская с показателем 13,8%.

В целом, можно отметить заметное замедление темпов роста цен к концу 2025 года. Однако сами граждане в основном считают, что инфляция в Казахстане еще долго будет оставаться высокой.