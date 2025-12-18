Выяснилось, почему россиян возмутил возможный рост цен на отдых в Абхазии

В туристическом сегменте разгорелась дискуссия вокруг отдыха в Абхазии на фоне слухов о предстоящем подорожании путёвок. Обсуждение активно идёт в сети и уже вышло за рамки частных отзывов.
По словам отдыхающих, стоимость проживания и питания в регионе растёт, однако качество сервиса остаётся на прежнем уровне. Туристы указывают на изношенную инфраструктуру, нехватку комфорта, вопросы безопасности и слабую организацию быта. Эти проблемы, как отмечается, сохраняются годами и не решаются, несмотря на увеличение ценников, передает Царьград.
Многие считают, что пересмотр стоимости отдыха должен следовать за модернизацией гостиничного фонда, обучением персонала и наведением порядка в сфере обслуживания. Отдельное недовольство вызывают жалобы на грубость, некомфортные условия проживания и бытовые сложности, из-за которых Абхазию всё чаще сравнивают с соседними курортами не в её пользу.
Часть комментаторов опасается, что рост цен приведёт к оттоку постоянных гостей. Для многих россиян регион долгое время оставался одним из немногих доступных направлений за рубежом. При этом высказываются и опасения, что ориентация на более обеспеченную аудиторию не улучшит сервис, а лишь создаст дополнительные криминогенные риски.
На этом фоне статистика остаётся стабильной. По данным Ростуризма, в пиковые сезоны последних лет Абхазия входила в число самых популярных зарубежных направлений у российских туристов, конкурируя по числу поездок с Турцией и ОАЭ. Однако обсуждение в сети показывает, что терпение части аудитории постепенно иссякает.
