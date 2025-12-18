Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, почему россиян возмутил возможный рост цен на отдых в Абхазии

В туристическом сегменте разгорелась дискуссия вокруг отдыха в Абхазии на фоне слухов о предстоящем подорожании путёвок.

В туристическом сегменте разгорелась дискуссия вокруг отдыха в Абхазии на фоне слухов о предстоящем подорожании путёвок. Обсуждение активно идёт в сети и уже вышло за рамки частных отзывов.

По словам отдыхающих, стоимость проживания и питания в регионе растёт, однако качество сервиса остаётся на прежнем уровне. Туристы указывают на изношенную инфраструктуру, нехватку комфорта, вопросы безопасности и слабую организацию быта. Эти проблемы, как отмечается, сохраняются годами и не решаются, несмотря на увеличение ценников, передает Царьград.

Многие считают, что пересмотр стоимости отдыха должен следовать за модернизацией гостиничного фонда, обучением персонала и наведением порядка в сфере обслуживания. Отдельное недовольство вызывают жалобы на грубость, некомфортные условия проживания и бытовые сложности, из-за которых Абхазию всё чаще сравнивают с соседними курортами не в её пользу.

Часть комментаторов опасается, что рост цен приведёт к оттоку постоянных гостей. Для многих россиян регион долгое время оставался одним из немногих доступных направлений за рубежом. При этом высказываются и опасения, что ориентация на более обеспеченную аудиторию не улучшит сервис, а лишь создаст дополнительные криминогенные риски.

На этом фоне статистика остаётся стабильной. По данным Ростуризма, в пиковые сезоны последних лет Абхазия входила в число самых популярных зарубежных направлений у российских туристов, конкурируя по числу поездок с Турцией и ОАЭ. Однако обсуждение в сети показывает, что терпение части аудитории постепенно иссякает.

Читайте также: В Верховном суде раскрыли, почему Долина не принесла справку из ПНД.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше