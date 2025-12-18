Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд обязал администрацию Омска расселить аварийный дом на проспекте Королева

56-летнее здание с износом в 75% признали угрозой для жильцов.

Источник: Комсомольская правда

Центральный райсуд Омска удовлетворил иск прокуратуры и обязал мэрию незамедлительно расселить жителей аварийного многоквартирника. Речь идет о пятиэтажном доме № 4а на проспекте Королева, построенном в 1969 году. Об этом ведомство сообщило 18 декабря.

«Обследование здания показало снижение прочности и устойчивости отдельных строительных конструкций, что может повлечь угрозу его внезапного обрушения. Несмотря на это, муниципалитет не принимает должных мер по расселению жильцов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас степень физического износа конструкций дома составляет 75%. Аварийной и подлежащей сносу постройку признали в августе 2025 года. Требования прокурора по иску суд удовлетворил полностью.

Ранее «КП Омск» рассказала, что перед Новым годом в регион попытались завезти 11 тонн зараженных мандаринов.