Суд обязал администрацию Омска расселить аварийный дом на проспекте Королева

Центральный райсуд Омска удовлетворил иск прокуратуры и обязал мэрию незамедлительно расселить жителей аварийного многоквартирника. Речь идет о пятиэтажном доме № 4а на проспекте Королева, построенном в 1969 году. Об этом ведомство сообщило 18 декабря.
«Обследование здания показало снижение прочности и устойчивости отдельных строительных конструкций, что может повлечь угрозу его внезапного обрушения. Несмотря на это, муниципалитет не принимает должных мер по расселению жильцов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас степень физического износа конструкций дома составляет 75%. Аварийной и подлежащей сносу постройку признали в августе 2025 года. Требования прокурора по иску суд удовлетворил полностью.
Ранее «КП Омск» рассказала, что перед Новым годом в регион попытались завезти 11 тонн зараженных мандаринов.