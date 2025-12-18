Программы лояльности: что предлагают казахстанские банки держателям платёжных карт?

Оборот по платёжным картам на территории страны за десять месяцев текущего года достиг уже 174,5 трлн тг — на 13,9% больше, чем за январь-октябрь 2024-го. Из них сразу более 87%, или колоссальные 152 трлн тг, пришлось на безналичные платежи — плюс 14,8% за год.
Наибольший объём безналичных операций пришёлся на интернет и мобильный телефон: более 80%. Значительную долю также составили платежи через QR: уже более 10%. Ещё 9,5% пришлось на POS-терминалы.
В таких условиях максимальной активизации использования платёжных карточек и популярности онлайн-транзакций банки усиливают роль программ лояльности по своим картам. Бонусные системы помогают стимулировать интерес держателей карт и дополнительно поддерживают рост объёмов безналичных платежей. Мы решили оценить, какие условия предлагают крупнейшие игроки рынка. Рассмотрим программы лояльности топовых банков, которые формируют основные потребительские тенденции в карточных платежах.
Начнём с крупнейшего БВУ РК, Halyk Bank. Для клиентов банка действует гибкая система лояльности Halyk+. Суть системы: чем активнее клиенты пользуются разными продуктами банка, тем большие бонусы они получают, вплоть до рекордных 33%.
Работает это так. Чем чаще клиент пользуется продуктами и сервисами банка, тем выше его категория. Для этого можно оплачивать покупки через Halyk QR, смартфоном в POS-терминалах или в Halyk SuperApp (до 10% бонусов), пользоваться депозитами, совершать платежи и покупки в экосистеме банка — на Halyk Market, Halyk Travel и kino.kz. Категория клиенту присваивается автоматически, обновляется ежемесячно и действует весь следующий месяц.
Сейчас также действует бонусный календарь: плюс до 7% бонусов при оплате через Halyk QR в POS-терминалах банка по специальной категории, обновляющейся каждые 7 дней. Период этой акции — с 24 ноября по 28 декабря.
Дополнительно до 6% бонусов можно получить при оплате премиальными картами (например, Visa Infinite Ultra или MasterCard Imperial). В результате до 10% бонусов при оплате картами в терминалах, плюс до 7% по категориям бонусного календаря, плюс до 6% для премиальных карт складываются в бонусы до 23%. Если же учесть ещё и бонусы до 10% у партнёров Halyk Bank — до 33%.
В свою очередь, в Alatau City Bank действуют бонусы до 2,5% на все платежи при выполнении определённых условий — покупок по карте на определённую сумму и наличия депозита. На выбор также предлагается до четырёх категорий с повышенными бонусами до 20%.
Kaspi Bank предлагает бонусы в период акции при покупке у партнёров банка до 15% по Kaspi QR и до 60% — непосредственно в Kaspi Магазине.
У Банка ЦентрКредит можно получить кешбэк до 10% на платежи в BCC, до 10% — в любимых категориях, до 20% — у партнёров банка.
ForteBank даёт бонусы до 20% по выбранным категориям, а также дополнительный 1% к выбранным категориям по зарплатным картам при условии, что общий объём средств на депозите клиента превышает определённую сумму. Также можно получить до 25% за покупки по специальным предложениям от партнёров банка.
Freedom Bank предлагает бонусы до 38%, из которых до 8% — на любые покупки при выполнении определённых условий (суммы покупок по карте, бесконтактной оплаты, QR). До 30% кешбэка начисляется только при покупках в экосистеме Freedom Bank (Freedom Mobile, Aviata.kz и другие).