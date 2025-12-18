Программы лояльности: что предлагают казахстанские банки держателям платёжных карт?

Работает это так. Чем чаще клиент пользуется продуктами и сервисами банка, тем выше его категория. Для этого можно оплачивать покупки через Halyk QR, смартфоном в POS-терминалах или в Halyk SuperApp (до 10% бонусов), пользоваться депозитами, совершать платежи и покупки в экосистеме банка — на Halyk Market, Halyk Travel и kino.kz. Категория клиенту присваивается автоматически, обновляется ежемесячно и действует весь следующий месяц.