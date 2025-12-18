Торговые сети предупредили, что под прикрытием роста НДС нельзя повышать цены

На фоне этих разъяснений ранее звучали прогнозы о заметном подорожании в начале 2026 года. Финансовый эксперт Дмитрий Трепольский заявлял, что бизнес может начать заранее включать рост налоговой нагрузки в цены, и при номинальном увеличении НДС на 2 процентных пункта фактическое удорожание товаров и услуг, по его оценке, способно дойти до 4% уже в первом квартале 2026 года.