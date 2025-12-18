Торговые сети предупредили, что под прикрытием роста НДС нельзя повышать цены

Федеральная антимонопольная служба России направила торговым сетям сигнал о недопустимости роста цен на социально значимые товары под предлогом повышения налога на добавленную стоимость. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ведомства.
Речь идет о вступающем в силу с 1 января 2026 года законе, повышающем НДС до 22%. В ФАС подчеркнули, что изменение ставки не касается продуктов питания, реализуемых по льготному режиму налогообложения. Для таких товаров НДС, как и прежде, остается на уровне 10%.
Антимонопольная служба напомнила продавцам продовольствия о действующих правилах и указала, что любое повышение цен на товары, подпадающие под льготную ставку, должно иметь объективные основания, а не объясняться изменениями общего налогового режима.
В ведомстве сообщили, что соответствующее письмо уже направлено в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети, чтобы исключить попытки переложить будущие налоговые изменения на потребителя по товарам, которые под них формально не подпадают.
На фоне этих разъяснений ранее звучали прогнозы о заметном подорожании в начале 2026 года. Финансовый эксперт Дмитрий Трепольский заявлял, что бизнес может начать заранее включать рост налоговой нагрузки в цены, и при номинальном увеличении НДС на 2 процентных пункта фактическое удорожание товаров и услуг, по его оценке, способно дойти до 4% уже в первом квартале 2026 года.
Читайте также: В Верховном суде раскрыли, почему Долина не принесла справку из ПНД.