Судебные приставы закрыли столовую в Екатеринбурге за нарушения

В заведении быстрого питания обнаружили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Источник: УФССП по Свердловской области

Многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований нашли в заведении быстрого питания на улице Совхозная, 20, в Екатеринбурге. Столовую на 60 суток по решению суда закрыли судебные приставы Орджоникидзевского районного отделения ГУФССП.

«В производственных помещениях допускается хранение личных вещей, в цехах отсутствуют раковины для мойки рук, обработка мяса, рыбы и сырых овощей производится на одной разделочной доске», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в столовой нарушаются условия хранения продуктов, мытье посуды производится не качественно, не проводятся мероприятия по дезинсекции, а к работам допущены повара, не прошедшие гигиеническое обучение.

Судебные приставы опечатали входные группы и предупредили руководителя организации-должника об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.