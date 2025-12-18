Судебные приставы закрыли столовую в Екатеринбурге за нарушения

Многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований нашли в заведении быстрого питания на улице Совхозная, 20, в Екатеринбурге. Столовую на 60 суток по решению суда закрыли судебные приставы Орджоникидзевского районного отделения ГУФССП.
«В производственных помещениях допускается хранение личных вещей, в цехах отсутствуют раковины для мойки рук, обработка мяса, рыбы и сырых овощей производится на одной разделочной доске», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, в столовой нарушаются условия хранения продуктов, мытье посуды производится не качественно, не проводятся мероприятия по дезинсекции, а к работам допущены повара, не прошедшие гигиеническое обучение.
Судебные приставы опечатали входные группы и предупредили руководителя организации-должника об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.