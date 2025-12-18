В Госдуме предложили ввести повышенный налог для банков

Ожидается прирост активов российских банков на уровне 6−8%, указано в тексте.
«По итогам 2025 года ожидается прирост активов российских банков на уровне 6−8%, что является показателем стабильного финансового положения банковского сектора В связи с этим считаем целесообразным ввести повышенный налог на сверхприбыль банков и установить налоговую ставку в размере 20% от денежного выражения сверхприбыли (превышения средней арифметической величины прибыли банков за период с 2021 года по 2024 год)», — указано в тексте обращения. Его приводит РИА Новости.
Помимо этого депутат Госдумы Юрий Афонин отметил, что высокая прибыльность банковского сектора сопровождается увеличением долговой нагрузки населения, сокращением возможностей граждан и промышленных предприятий по привлечению кредитных ресурсов из ‑за чрезмерно высоких процентных ставок. Далее следуют дальнейший рост цен на продукты питания и другие продовольственные товары.
Ранее власти уже усилили налоговую нагрузку на участников финансового рынка: с 2024 года граждане платят налог с процентов по вкладам, превышающих необлагаемый порог, что на фоне высокой ключевой ставки и притока средств на депозиты принесет бюджету около 305 млрд рублей по итогам 2025 года. Рост поступлений Минфин связывает с увеличением депозитной базы и процентных доходов населения.