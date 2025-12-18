В Госдуме предложили ввести повышенный налог для банков

«По итогам 2025 года ожидается прирост активов российских банков на уровне 6−8%, что является показателем стабильного финансового положения банковского сектора В связи с этим считаем целесообразным ввести повышенный налог на сверхприбыль банков и установить налоговую ставку в размере 20% от денежного выражения сверхприбыли (превышения средней арифметической величины прибыли банков за период с 2021 года по 2024 год)», — указано в тексте обращения. Его приводит РИА Новости.