Челябинская область планирует нарастить темпы строительства жилья до 3 млн «квадратов» в год, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом сообщил Алексей Текслер. «Сейчас в этой сфере, особенно в жилищном строительстве, наблюдается определенное замедление: объем ипотечного кредитования резко сократился, из‑за этого ожидаем снижение ввода жилья и темпов реализации проектов. Но это временно. Градостроительный потенциал — это история на годы и даже десятилетия вперед, поэтому заниматься им нужно уже сейчас. Когда рынок восстановится, будет поздно — работать нужно сегодня. В последние годы мы держим неплохую планку по вводу жилья — более 2 млн кв. м. Наша стратегическая цель — выйти на 3 млн кв. м жилья в год. Чтобы ее достичь, градостроительный потенциал необходимо развивать сейчас», — заявил губернатор.
По словам министра строительства и инфраструктуры Юлия Элбакидзе, на территории региона для жилищного строительства в настоящее время есть земельные участки площадью 406,6 гектара.
«Градостроительный потенциал этих участков составляет 5,4 млн кв. метров. Также анализ показал, что не все муниципальные образования в полной мере включились в работу по формированию территорий для жилой застройки. Так, в 12 муниципалитетах не проводится работа по раскрытию градостроительного потенциала», — отметил чиновник.
Есть еще индивидуальное жилищное строительство, доля которого в общем объеме сдаваемого в эксплуатацию жилья ежегодно составляет порядка 58−60% и оценивается на перспективу в 23 млн кв. метров, добавил он.
Кроме того, на некоторых земельных участках региона планируется реализация договоров о комплексном развитии территории. Их площадь составляет на сегодняшний день 1348 гектаров с перспективным потенциалом строительства 9,2 млн кв. метров жилья. Из них на 434 га уже приняты решения о КРТ, перспективный потенциал этих территорий — 3,69 млн кв. метров жилья.