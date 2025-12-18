Челябинская область планирует нарастить темпы строительства жилья до 3 млн «квадратов» в год

Об этом сообщил Алексей Текслер. «Сейчас в этой сфере, особенно в жилищном строительстве, наблюдается определенное замедление: объем ипотечного кредитования резко сократился, из‑за этого ожидаем снижение ввода жилья и темпов реализации проектов. Но это временно. Градостроительный потенциал — это история на годы и даже десятилетия вперед, поэтому заниматься им нужно уже сейчас. Когда рынок восстановится, будет поздно — работать нужно сегодня. В последние годы мы держим неплохую планку по вводу жилья — более 2 млн кв. м. Наша стратегическая цель — выйти на 3 млн кв. м жилья в год. Чтобы ее достичь, градостроительный потенциал необходимо развивать сейчас», — заявил губернатор.