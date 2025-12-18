Екатеринбург занял второе место среди направлений для новогоднего отдыха

Данные были опубликованы Министерством экономического развития РФ на основе анализа бронирований туров на предстоящие каникулы, проведенного Российским союзом туриндустрии. Согласно исследованию, третье место заняла Кострома. В пятерку наиболее популярных направлений также вошли Минеральные Воды (Ставропольский край) и Владивосток (Приморский край).
По информации мэрии, в 2025 году Екатеринбург принял рекордное количество туристов — 1,8 млн человек. Это стало максимальным показателем за всю историю города.