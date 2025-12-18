Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбург занял второе место среди направлений для новогоднего отдыха

Второе место в списке наиболее востребованных направлений для новогоднего отдыха в России занял Екатеринбург, сообщили в городской администрации. Лидером рейтинга стала Рязань.

Источник: Коммерсантъ

Данные были опубликованы Министерством экономического развития РФ на основе анализа бронирований туров на предстоящие каникулы, проведенного Российским союзом туриндустрии. Согласно исследованию, третье место заняла Кострома. В пятерку наиболее популярных направлений также вошли Минеральные Воды (Ставропольский край) и Владивосток (Приморский край).

По информации мэрии, в 2025 году Екатеринбург принял рекордное количество туристов — 1,8 млн человек. Это стало максимальным показателем за всю историю города.