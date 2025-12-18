Глава Сысерти раскрыл, сколько город заработал на туристах

Об этом рассказал глава города Дмитрий Нисковских. Он отметил, что ранее таких поступлений не было.
По словам градоначальника, средства пойдут на благоустройство Сысерти. Планируется обновить тротуары и организовать парковку.
Кроме того, город получил федеральный грант в размере 90 млн рублей. Третий грант был выигран в конкурсе малых городов и исторических поселений, и его реализация уже началась.
Ранее стало известно, что другой свердловский город, Асбест, отказался от туристического налога. Несмотря на то что Асбест заработал на туристах 370 тыс. рублей, город решил не продолжать эту практику.