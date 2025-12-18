Минэкономики раскрыло факторы, которые угрожают экономике Беларуси. Подробности БелТА озвучил начальник главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Министерства экономики Алексей Зубович.
По его словам, в момент разработки программы социально-экономического развития Беларуси на 2026−2030 годы отдельный раздел был посвящен текущим рискам для экономики страны и мерам по их преодолению.
— Главные внешние риски — снижение мировых темпов роста экономики. Когда мы начинали разработку программы, прогнозы были оптимистичными — 4−4,5% роста ежегодно, но теперь они упали до 3−3,5%, — пояснил Зубович.
Он обратил внимание, что Беларусь как экспортно ориентированная страна является уязвимой. Все дело в том, что замедление мировой экономики создает вызовы для роста Беларуси. В связи с этим, уточнил Зубович, одним из приоритетов оказалось повышение технологической безопасности и цифровизации экономики — прямой ответ на замедление мирового роста.
Еще одним вызовом является разрозненность, санкции, давление на Беларусь:
— Мы повысим устойчивость белорусской экономики, чтобы преодолеть их. Все приоритеты построены именно на решении таких вызовов. Внешние угрозы усиливаются внутренними проблемами, которые, как говорит президент, мы превращаем из проблем в возможности.
Начальник главного управления макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономики уточнил, что, к примеру, сокращение внешнего спроса удается компенсировать ростом внутреннего. Реализуется туристический потенциал: имеются неиспользованные возможности в сфере услуг.
По словам Зубовича, демографический вызов актуален для всего мира, особенно для Европы, где улучшение условий жизни приводит к тому, что люди ставят личные потребности выше семьи:
— Там проблему решают миграцией, а мы хотим перевернуть ситуацию: чтобы в Беларуси жили и развивались белорусы.
Он также назвал технологический суверенитет, в рамках которого развивается промышленность. В частности, создаются новые сферы экономики. К примеру, производство роботов, самолетостроение и повышается технологичность существующих отраслей.
Ранее Белстат сказал о замедлении роста доходов белорусов.
Тем временем Белстат сообщил, что белорусы в среднем тратят в магазинах 30,4 рубля в день.
Кроме того, специалисты сказали, в каких случаях у белорусов могут удержать до 50% пенсии.