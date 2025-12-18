Минэкономики раскрыло факторы, которые угрожают экономике Беларуси

Он обратил внимание, что Беларусь как экспортно ориентированная страна является уязвимой. Все дело в том, что замедление мировой экономики создает вызовы для роста Беларуси. В связи с этим, уточнил Зубович, одним из приоритетов оказалось повышение технологической безопасности и цифровизации экономики — прямой ответ на замедление мирового роста.