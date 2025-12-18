О «Графском» и не только: как в Башкирии наводят порядок в добыче недр

— Польза от Межведомственной комиссии однозначно есть. Судите сами: каждое ведомство работает в рамках своих полномочий. Зачастую мы общаемся только перепиской: направляем письма, получаем от них ответы. Если чего-то не хватает, дозапрашиваем. Все это довольно долго. Результат по итогу есть, но растягивается по времени. Если заниматься этими вопросами именно таким путем, то мы действительно уйдем «в долгую». Поэтому создание МВК позволяет довольно оперативно, как минимум, выявлять самые проблемные вопросы на территории и расставлять правильные приоритеты. А так, мы собрались все на комиссии, обсудили актуальные вопросы, наметили план мероприятий для каждого ведомства. Каждый из нас уже знает, что конкретно ему нужно делать, без запросов со стороны друг друга. Так что все эти вопросы теперь решаются довольно быстро. Эффект от работы МВК есть. Мы уже хорошо «прошлись» вместе по недропользователям, занимающимся добычей россыпного золота в республике. Кстати, выявлено достаточно много нарушений.