О «Графском» и не только: как в Башкирии наводят порядок в добыче недр

К счастью, за последние шесть лет ситуация в регионе стала кардинально меняться, систему разработки недр и добычи ресурсов наконец-то начали приводить в законные рамки, а недобросовестных недропользователей — привлекать к уголовной ответственности.
Наглядный, недавний и яркий пример слаженной работы Росприроднадзора и правоохранителей — завершение уголовного процесса в отношении учредителя и трех бывших руководителей ООО «Графское», которое незаконно вело деятельность по добыче золота в Баймакском районе. Владельца компании Константина Хамуляка и трех бывших руководителей признали виновными в нарушении правил охраны окружающей среды при золотодобыче. Владельца «Графского» приговорили к девяти годам колонии за ущерб экосистемам при золотодобыче на 67,5 млрд рублей.
О том, как это происходило, с чего все начиналось, а также какие новации ждут недропользователей и не только их уже в следующем году — в интервью «Башинформа» с исполняющим обязанности руководителя управления Росприроднадзора по Башкирии Василием Муленковым.
— Василий Владимирович, как прокомментируете решение суда по уголовному делу ООО «Графское»? Какова позиция Росприроднадзора?
— Недра — достаточно актуальная тема. Мы не уполномочены комментировать судебные решения. Суд есть суд, он решает, но в целом ситуация понятна: предприятие, работающее с нарушением закона, несет за это ответственность. А в какой степени, это уже решает суд.
Изначально материалы до передачи в следственные органы собирал Росприроднадзор. В 2020—2021 годах инспекторы Управления проводили контрольно-надзорные мероприятия по ООО «Графское», по соблюдению природоохранного законодательства. По результатам мы выявили там ряд нарушений. Они, конечно, различные, но в числе этих нарушений было то, что предприятие при золотодобыче вышло за границы горного отвода, лицензионного участка.
— О каком участке идет речь?
— Незаконная добыча золота велась за пределами горного отвода участка «Заря» Султановской группы россыпей на двух земельных участках общей площадью около 32,5 тысячи квадратных метров, расположенных в Баймакском районе. В результате такой добычи нанесен ущерб почве, произошло уничтожение плодородного слоя. Специалисты Росприроднадзора рассчитали ущерб, для этого у нас есть соответствующие утвержденные методики. По ним и рассчитан ущерб, он составил более 823 миллионов рублей.
Золотодобывающему предприятию было направлено требование о добровольном погашении, однако в положенный законом срок оно не исполнило свои обязанности. Тогда мы обратились в Арбитражный суд о взыскании этого ущерба в судебном порядке. Решением суда наши исковые требования удовлетворили, и ООО «Графское» обязали возместить ущерб.
— Каким был следующий шаг Росприроднадзора?
— Решение суда вступило в силу, но ущерб компания так и не погасила. На предприятие по результатам наших проверок наложили штрафы на сумму более 700 тысяч рублей. Параллельно мы направили документы на досрочное лишение лицензии этого золотодобытчика. В январе 2024 года действие лицензии досрочно прекратилось.
Поясню: любой недропользователь обязан привести в порядок участок, на котором проводились работы. Это так называемый нарушенный участок земель. Занятое добычей золота в Баймакском районе предприятие «Графское» эту обязанность не выполнило, рекультивацию не провело. Поэтому мы обратились в суд уже со вторым иском о понуждении провести рекультивацию. Иск нами был также выигран, золотодобытчика обязали привести нарушенные земли в порядок. На предприятие по результатам наших проверок наложили штрафы на сумму более 700 тысяч рублей.
Важный момент: все контрольно-надзорные мероприятия мы проводили во взаимодействии с силовыми структурами — прокуратурой и УФСБ по Башкирии. Росприроднадзор был основоположником и сборщиком материалов, подтверждающих факт наличия работ, которые проводились с нарушением законодательства. После чего правоохранители завели уголовные дела в отношении должностных лиц ООО «Графское». Дальше уже, как результат, помимо ущербов, которые предъявили мы, реальные сроки получили владелец и руководители золотодобывающего предприятия.
— К вопросу о рекультивации этих земель, что с ними произойдёт? Кто этим займётся?
— Есть решение суда, по которому ООО «Графское» обязано рекультивировать данный земельный участок. Эту обязанность никто не отменял. Будем и дальше понуждать к исполнению. Если предприятие вдруг захочет забанкротиться, у нас сейчас довольно жестко с банкротством, есть субсидиарная ответственность, ищут связанных лиц. В любом случае, к логическому завершению это со временем обязательно придет.
Вообще у нас довольно много проверок, которые проходят во взаимодействии с различными структурами. В основном это прокуратура, реже — Следком и УФСБ. Мы проводим мероприятия в рамках своих полномочий, выявляем нарушения, если они, конечно, есть. По результатам этих нарушений принимаются решения как с нашей стороны, так и со стороны силовых структур.
— Я правильно понимаю, позиция Росприроднадзора достаточно жесткая: есть нарушения — будешь наказан?
— Мы действуем в рамках закона, ни шаг влево, ни шаг вправо. Причем это касается не только ООО «Графское». Росприроднадзором в целом проводится довольно много мероприятий, наблюдений, выездных проверок, инспекционных визитов. Это касается всех. Если выявляются какие-то нарушения, которые привели к определенным ущербам, все это однозначно нами предъявляется. Любой недропользователь, работающий с отступлениями от закона, несет ответственность.
— 15 мая 2021 года Глава Башкирии Радий Хабиров во время совещания в Баймаке предложил создать межведомственную комиссию по вопросам деятельности недропользователей, а уже 8 июня подписал указ о ее создании. Насколько, по-вашему, эффективна ее работа, удалось ли покончить с вольницей в добыче полезных ископаемых?
— Польза от Межведомственной комиссии однозначно есть. Судите сами: каждое ведомство работает в рамках своих полномочий. Зачастую мы общаемся только перепиской: направляем письма, получаем от них ответы. Если чего-то не хватает, дозапрашиваем. Все это довольно долго. Результат по итогу есть, но растягивается по времени. Если заниматься этими вопросами именно таким путем, то мы действительно уйдем «в долгую». Поэтому создание МВК позволяет довольно оперативно, как минимум, выявлять самые проблемные вопросы на территории и расставлять правильные приоритеты. А так, мы собрались все на комиссии, обсудили актуальные вопросы, наметили план мероприятий для каждого ведомства. Каждый из нас уже знает, что конкретно ему нужно делать, без запросов со стороны друг друга. Так что все эти вопросы теперь решаются довольно быстро. Эффект от работы МВК есть. Мы уже хорошо «прошлись» вместе по недропользователям, занимающимся добычей россыпного золота в республике. Кстати, выявлено достаточно много нарушений.
Говорить о том, что результат полностью достигнут, думаю, пока рано. Работы предстоит еще действительно не на один год, потому что Башкирия большая, лицензий очень много, проверить их все — отнимает достаточно много сил и времени. Но результат обязательно будет достигнут. Он уже виден. Я говорю сейчас о моратории на выдачу лицензий, а также о штрафах, посчитанных ущербах, отзывах лицензий. Ну, и как мы видим результат ООО «Графское» — это, скажем так, справедливое наказание тем, кто считает, что может работать незаконно, что называется, в назидание всем остальным.
— Значит, можно утверждать, что созданная в 2021 году МВК — действительно эффективный инструмент в сфере недропользования?
— Однозначно. В конкретном субъекте это очень эффективный инструмент, позволяющий довольно быстро «прижигать» болевые точки на ранних стадиях.
— И много у нас таких болевых точек, помимо Зауралья?
— Как я уже говорил, республика у нас большая, и в разных частях — свои вопросы. Если здесь эта точка не считается болевой, но при этом она очень проблемная в другом месте. Один и тот же вопрос в разных территориях может быть оценен по-разному и на разных стадиях находиться.
Вопросы есть везде. Я уже не раз говорил: нарушений нет там, где нет работы. Просто они бывают разные. Есть предприятия, которые работают, стараются — да, иногда допускают нарушения, но потом устраняют их. И, наоборот, имеются те, кто работает так, как посчитает нужным.
— Сколько сейчас насчитывается действующих лицензий у недропользователей в Башкирии? Можно ли утверждать, что за их работой, в том числе по линии Росприроднадзора, налажен четкий контроль в части соблюдения условий лицензий и экологического законодательства?
— В республике 635 действующих лицензий. Что касается контроля, — да, мы контролируем все эти лицензии, это наша обязанность. Конечно, есть свои ограничения. В начале декабря, на МНБ-2025 в Уфе я участвовал в круглом столе под названием «Защита бизнеса от излишнего давления». Скажем так, это две стороны одной медали. С одной стороны, мы готовы бесконечно проводить проверки, иначе как проверить всех недропользователей? С другой стороны, должны держать баланс. Это все-таки экономика, на которой держится и субъект, и страна. Чрезмерность, конечно, тоже не нужна, но проверять необходимо. Поэтому сейчас довольно сильно упор делается на профилактику, на увеличение профилактических мероприятий.
Также проводим наблюдения за соблюдением обязательных требований. Поднимаем те документы, которые у нас имеются по конкретному предприятию, запрашиваем документы, имеющиеся у смежных ведомств, оцениваем их. К слову, очень много нарушений можно выявить уже в документах.
— Под профилактикой вы подразумеваете мониторинг и дистанционные проверки?
— Да, при выявлении каких-либо нарушений направляется предостережение предприятиям. Если они их игнорируют, тогда мы уже просим прокуратуру согласовать нам проверку.
Но первоочередное, чем мы занимаемся, — это профилактика, предостережение, консультирование, профилактические визиты. Профвизит — это, по сути, некий аудит с нашей стороны. Он может быть обязательным — там, где предприятие не может отказаться, а есть и добровольный, — там, где компания обращается к нам сама. Отмечу, предприятия, когда только-только новация появилась, очень ее боялись, потому что никто не хочет «пускать к себе в кладовку». Но сейчас они поняли, что мы не враги, и никогда ими не были. Если надо, всегда подсказываем. Не случайно довольно много самых разных предприятий начинают обращаться к нам за профилактическими визитами.
— Доля таких мероприятий возросла, вы сказали, кратно?
— Доля «профилактики» у нас достигает более 75% от общего количества. С начала этого года сотрудниками территориального управления Росприроднадзора проведено более 4 тысяч профилактических мероприятий, и год еще не закончился. В предыдущие годы их было намного меньше. Сегодня это направление нашей работы развивается большими шагами.
— Сейчас речь идет не только о недропользователях, а обо всех, в том числе о промышленных предприятиях?
— Абсолютно верно. Я говорю сейчас в целом, в том числе о недропользователях. Как уже отмечал выше, недропользование в последнее время стало достаточно актуальной темой. Возможно, ранее добыче недр уделялось не так много внимания. Сейчас руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой поставлена задача разобраться во многих вопросах.
— Весной глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о планах природоохранного ведомства провести по всей стране мониторинг деятельности недропользователей, завершающих разработку участков. Речь шла об оценке исполнения недропользователями обязательств по рекультивации. Мониторингом предполагалось охватить в общей сложности 1577 участков недр. Что скажете о Башкирии?
— В республике 43 лицензии, по которым в этом году закончилась или заканчивается деятельность. У нас есть такое понятие, как индикаторы риска. Одним из таких индикаторов является наличие за 90 дней до окончания лицензии факта отсутствия работ по ликвидации, консервации, скважин горных выработок. Мы оцениваем все, что недропользователь делал. Смотрим проектную документацию, имеются ли, к примеру, те же самые горные выработки, скважины и прочее — словом, то, что должно быть приведено в соответствие: ликвидировано, законсервировано. Это один из вопросов, которые рассматриваем в своем наблюдении. Если этого нет, индикатор срабатывает, и мы уже направляем письмо в прокуратуру на проведение внеплановой выездной проверки или инспекционного визита.
Прокуратура нам, как правило, согласовывает, и тогда мы уже организуем выездное мероприятие на предприятие. В процессе проверочного мероприятия уже «вживую» изучаем документацию, проекты, соответствие выполняемых работ заявленным проектам. В общем, смотрим все, что можем еще посмотреть, и на выходе уже это все оформляется в виде акта с соответствующими выводами, административными наказаниями, если есть за что, и с предписаниями об устранении нарушений.
Управление также проводит целевой мониторинг по вскрышной породе. А также контроль исполнения предписаний по рассыпному золоту.
— Наверняка в регионе есть и хорошие, добросовестные недропользователи?
— Разумеется. Не буду вслух обозначать названий, но скажу, что ряд недропользователей — тоже, конечно, не без нарушений, но видно, что предприятия работают, исполняют. Да, находятся нарушения, да, возможно даже, кому-то последует административное наказание, но в целом, оценивая как работают данные предприятия, думаю, всем остальным надо брать с них пример.
— Они работают также в Зауралье и тоже занимаются добычей золота?
— Да, Зауралье — это основная площадка, где у нас добывают золото. И в этом субрегионе тоже есть предприятия, которые всё стараются делать правильно. Все основные вещи исполняются. Так что утверждать, что это невозможно сделать, уже нельзя. Имеются наглядные примеры. Есть те, кто работает в соответствии с буквой закона, в отличие от того же «Графского». Максимально пытаются это делать. Главное, что получается.
— Ранее в беседе с журналистами Глава Башкортостана подчеркнул, что золотодобыча остаётся одним из тех вопросов, которые беспокоят жителей республики. Что еще сейчас в актуальной повестке природоохранителей? Какие нарушения встречаются чаще всего, если мы говорим о сфере недропользования? Сколько контрольно-надзорных мероприятий уже провело в 2025 году управление Росприроднадзора по Башкирии?
— С начала года территориальным управлением Росприроднадзора проведено 1166 контрольно-надзорных мероприятий. Могу сказать, что по сравнению с 2024 годом их стало больше, но опять же не из-за увеличения плановых проверок, а за счет согласованных с прокуратурой инспекционных визитов, внеплановых проверок и, конечно, профилактики.
— В июле этого года Радий Хабиров поблагодарил за эффективную совместную работу контрольно-надзорные ведомства — Федеральное агентство по недропользованию, прокуратуру, МВД, Росприроднадзор и Россельхознадзор. Важным результатом такого взаимодействия стала договорённость о введении моратория на выдачу лицензий для геологического изучения в районах Зауралья, в том числе на добычу россыпного золота. Он действует до IV квартала 2028 года. Что скажете по этому поводу? Насколько это будет полезно и обосновано для нашей республики?
— Думаю, это логичный результат уже сделанной работы. Выдача лицензий в большом количестве привела к тому, что у нас теперь очень много так называемых «спящих» разрешений на добычу недр. Кто-то их свое время получил и не пользовался. Либо под видом изучения недр, зачастую ведется их добыча. Поэтому этот вопрос встал сейчас довольно остро. Чтобы исключить все эти моменты, в регионе ввели мораторий. Считаю, что это правильно. Не нужно всем подряд выдавать эти лицензии. Как минимум предприятие должно пройти какие-то конкурсные отборы, доказать, что оно обеспечено финансово, техникой, людьми, знаниями и компетенциями, чтобы добросовестно разрабатывать свой лицензионный участок и после того, как он будет разработан, уйти, проведя рекультивацию. Конечный этап — какой участок взял, будь любезен, такой же верни. Это нормально. Но зачастую — взял, разработал, получил выгоду и убежал.
Кстати, именно Башкирия выступила с законодательной инициативой на федеральном уровне изменить действующий закон о недрах.
— О чем идет речь?
— О создании, о введении рекультивационного фонда. Это значит, что любое предприятие, претендующее на разработку, должно обеспечить рекультивационный фонд за свой счет. По завершении использования лицензии, если лицензионный участок приведен в порядок, рекультивационный фонд возвращается.
Такой фонд — это обеспечение, гарантия, что после того, как недропользователь закончит работу, участок будет приведен им в соответствие, либо за счет средств рекультивационного фонда, если вдруг предприятие свои обязательства не исполнит. Эту инициативу действительно нужно претворить в жизнь, это будет мощным толчком к наведению порядка с рекультивацией.
Лично я полностью поддерживаю эту инициативу. Когда берешь кредит в банке, они просят залог, что ты его вернешь. Ты взял в пользование лицензионный участок, будь любезен оставить залог, что вернешь его в том же состоянии. Почему в кредитах это нормальная практика, а здесь нет?
— На ваш взгляд, инициатива будет поддержана?
— Надеюсь, да. Все этого хотят. Возможно, будут и обратные лоббисты, которые заявят, что этого делать не нужно. Но с точки зрения надзорного органа, считаю, что это нужно делать.
— О каких суммах идет речь? Это что-то типа эскроу-счетов в строительной сфере?
— Да, что-то схожее. Это некий фонд, который предприятие должно обеспечить, но не может трогать, пока не сдаст свою лицензию и не докажет, что — да, все проведено, как требует закон. Суммы разные. Все зависит от размера лицензионного участка и способа разработки. От того, насколько будет нарушен земельный участок, зависит сумма рекультивации. Как везде: чем больше разрушил, тем дороже восстанавливать.
— Как вы считаете, до конца 2028 года, у нас еще два года по сути есть, не будем считать уходящий 2025-й, мы успеем навести порядок в сфере недропользования?
— Думаю, основы уже заложены, и таким темпом мы к этому придем. Но 2028 год — на мой взгляд, все-таки не предел. Если мораторий покажет свою эффективность, то его могут и продлить. Не говорю, что это обязательно случится. Все зависит от тех результатов, которые будут достигнуты до 2028 года.
— Какие еще новации в законодательстве предстоят? Чего ждать недропользователям, предприятиям, которые находятся в зоне внимания Росприроднадзора в следующем году?
— Говорить о том, что еще пока не анонсировано, наверное, не стоит. Но скажу одно: у нас постоянно что-то изменяется. Законы регулярно претерпевают какие-то изменения, дополнения. И все это исходит из той практики, которая после рождения этого самого закона в течение определенного времени нарабатывается. Находятся изъяны, может быть, неточности, улучшения. Поэтому это будет постоянно, и в части недропользования — не исключение.
— У вас есть возможность обратиться к недропользователям, что бы вы им сказали?
— Осознайте свою уникальную ответственность. Вы работаете не просто с ресурсами, а с природным наследием нашего региона. От вашей деятельности зависят ландшафты, водоемы, флора и фауна и, в конечном счете, здоровье людей, живущих здесь. В том числе вас и ваших близких.
Лицензии, которые вы получаете — это не право на опустошение недр и окружающей среды. Временная экономия на природоохранных мероприятиях в последующем обернется долгосрочными проблемами. Инвестируйте в современные технологии, добросовестно исполняйте свои обязанности. Это экономически выгоднее, чем платить многомиллионные штрафы и тратить огромные средства на ликвидацию причиненного вреда.
Наше управление открыто для диалога. Мы готовы консультировать по вопросам соблюдения требований, разъяснять законодательство. Но мы будем неукоснительно и жестко пресекать любое пренебрежение природоохранными нормами.
Сохранение окружающей среды для будущих поколений — давайте строить работу на этом принципе. Это в интересах и бизнеса, и региона, и страны в целом.