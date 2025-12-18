В Кургане подорожали яйца, но подешевели помидоры. Инфографика

Яйца подорожали в Курганской области на 3,09%
В Кургане и по области подорожали яйца куриные, а помидоры подешевели. Об этом сообщает Свердловскстат.
«Средние потребительские цены на товары в Курганской области на 15 декабря 2025 года. Подорожали: яйца куриные на 3,09% (средняя цена — 89,98 ₽), свекла столовая на 3,69% (36,33 ₽), огурцы на 5,77% (198,25 ₽). Подешевели: помидоры на 3,56% (198,92 ₽), рис шлифованный на 2,82% (140,16 ₽», — рассказали в ведомстве.
Ранее в Курганской области уже фиксировался рост цен на куриные яйца: в октябре 2025 года они подорожали на 10,35% из-за увеличения издержек, в том числе транспортных и затрат на оплату труда. Тогда же курганский Центробанк отмечал более высокие темпы удорожания продуктов питания в регионе и снижение производства яиц по сравнению с прошлым годом.
Список цен на некоторые товары в Курганской области на 15 декабря 2025 года.