В Кургане подорожали яйца, но подешевели помидоры. Инфографика

Ранее в Курганской области уже фиксировался рост цен на куриные яйца: в октябре 2025 года они подорожали на 10,35% из-за увеличения издержек, в том числе транспортных и затрат на оплату труда. Тогда же курганский Центробанк отмечал более высокие темпы удорожания продуктов питания в регионе и снижение производства яиц по сравнению с прошлым годом.