В центре Кургана появится ЖК с лаунж-зонами, спортзалом и кафе

Современный дом заменит бараки в центре Кургана.
В центре Кургана на перекрестке улиц Савельева и Коли Мяготина построят ЖК с лаунж-зонами, спортзалом и кафе. Здание из шести подъездов заменит старые бараки, первый этаж отдадут под бизнес-помещения. Об этом эксклюзивно корреспонденту URA.RU рассказал застройщик Евгений Сергеев.
«На перекрестке улиц Савельева — Коли-Мяготина на месте старых бараков планируется строительство монолитного дома комфорт-класса из шести подъездов. В каждом из них будут лаунж-зоны для общения и отдыха. В доме обустроят паркинг для автомобилей, первый этаж оставят для бизнеса», — сообщил застройщик Сергеев.
Проект проходит стадии согласования с администрацией города, после успешного прохождения этого этапа строители могут приступить к возведению здания. На первом этаже нового дома могут разместиться различные организации: кафе, спортзал, парикмахерская и пункты выдачи заказов маркетплейсов.
Сейчас на участке спецтехника сносит старые бараки, после расчистки площадки от остатков старых домов, территория будет огорожена забором. Строительство нового дома может начаться в следующем году.