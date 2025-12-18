В центре Кургана появится ЖК с лаунж-зонами, спортзалом и кафе

«На перекрестке улиц Савельева — Коли-Мяготина на месте старых бараков планируется строительство монолитного дома комфорт-класса из шести подъездов. В каждом из них будут лаунж-зоны для общения и отдыха. В доме обустроят паркинг для автомобилей, первый этаж оставят для бизнеса», — сообщил застройщик Сергеев.