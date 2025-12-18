Россияне ответили на вопрос о причинах ДТП: почти половина водителей назвали этот фактор

Как писал KP.RU, каждый четвертый респондент сохраняет приверженность мнению о превосходстве мужчин за рулем. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного аналитическим центром ВЦИОМ. При этом семь из десяти россиян считают, что пол человека не влияет на качество вождения автомобиля.