Россияне ответили на вопрос о причинах ДТП: почти половина водителей назвали этот фактор

Невнимательность за рулем, сознательное нарушение правил и плохая погода — эти три фактора россияне считают основными виновниками ДТП. К такому выводу пришли эксперты «Ренессанс страхования» и группы компаний «Автодом», результаты исследования которых оказались в распоряжении РИА Новости.
Согласно опросу, 46% автомобилистов главной причиной ДТП называют невнимательность водителей. На втором месте с результатом 44% стоит несоблюдение ПДД, а на третьем — сложные погодные условия, на которые указали 37% респондентов.
Большинство аварий, по признанию участников движения, заканчиваются относительно небольшими последствиями. Так, 59% опрошенных заявили, что в последний раз отделались лишь мелкими царапинами или сколами. Ущерб до 100 тысяч рублей понесли 33% водителей, а серьезные потери свыше этой суммы отметили лишь 7%.
Помимо причин ДТП, исследование выявило и главные опасения водителей. Больше всего автовладельцев беспокоят возможные неисправности критических систем автомобиля (35%) и конфликты с другими участниками движения (34%). Также в список угроз вошли действия нарушителей (31%), плохая погода (29%) и неровности на дороге (22%).
