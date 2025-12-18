В ГИБДД Пермского края рассказали о графике работы в новогодние праздники

Всем водителям советуют планировать посещение РЭО заранее.
Госавтоинспекция Пермского края проинформировала об изменении режима работы регистрационно-экзаменационных отделов (РЭО) в период новогодних праздников. Например, 1 и 2 января 2026 года они работать не будут.
«Рекомендуем заранее оформлять запись на прием через портал государственных услуг. Это позволит сократить время ожидания и избежать очередей», — сообщает краевая Госавтоинспекция в telegram-канале.
РЭО ГИБДД, действующие на территории Перми и муниципальных образований региона, будут принимать граждан по следующему графику:
30 декабря текущего года — с 08:00 до 17:00;31 декабря 2025 года, а также 1 и 2 января 2026 года — выходные дни;3 января 2026 года — с 08:00 до 16:00;с 4 по 8 января 2026 года включительно — нерабочие дни;9 и 10 января 2026 года — с 08:00 до 16:00;11 и 12 января 2026 года — выходные дни.