В России ограничат число банковских карт на одного человека: в Госдуме назвали лимит

В Государственной думе решили ограничить число банковских карт на одного человека до 20 штук. Об этом сообщил депутат Госдумы Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости.
Парламентарий уточнил, что обсуждение проекта закона еще идет. При этом представители банков считают эту инициативу нецелесообразной. По их мнению, ограничение карт — не то решение, которое необходимо в борьбе с дропперами.
Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов заявил, что ЦБ поддерживает идею ввода ограничений на число банковских карт у россиян. Представитель регулятора отметил, что его ведомство выступает за установление лимита в размере не более десяти карт на человека.
В мае 2025 года объём выдачи кредитных карт россиянам значительно сократился. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снижение составило порядка 60 процентов. Общее число новых карт едва превысило один миллион.