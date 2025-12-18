На пермских автозаправках подешевел бензин

Стоимость автомобильного резко снизилась.
В Пермском крае снизилась цена автомобильного бензина. За неделю с 9 по 15 декабря топливо подешевело на 5 копеек, до 63,7 рублей за один литр.
«Регион — Пермский край. Стоимость автомобильного бензина за неделю с 9 декабря по 15 декабря составила 63,7 рублей за один литр. Снижение произошло на 5 копеек», — сообщается на сайте Росстата.
Стоимость бензина АИ-92 снизилась на 6 копеек и составила 60,72 рублей за один литр. Бензин марки АИ-95 подешевел на 4 копейки, до 65,8 рублей за литр. Бензин АИ-98, наоборот, подорожал на 20 копеек до 89,8 рублей за литр, а дизельное топливо стало дороже на 21 копейку — до 75,8 рублей за литр.
На сегодня Пермский край занимает второе место по ценам на автомобильный бензин в Приволжском федеральном округе. На первом находится Нижегородская область. Средняя цена бензина в ПФО составляет 62,5 рублей за один литр.