На пермских автозаправках подешевел бензин

Стоимость бензина АИ-92 снизилась на 6 копеек и составила 60,72 рублей за один литр. Бензин марки АИ-95 подешевел на 4 копейки, до 65,8 рублей за литр. Бензин АИ-98, наоборот, подорожал на 20 копеек до 89,8 рублей за литр, а дизельное топливо стало дороже на 21 копейку — до 75,8 рублей за литр.