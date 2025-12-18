Власти запретили бизнесвумен строить спортцентр в Ленинском районе Челябинска. Скрин

На участке можно возводить высотки, но не спортивные объекты.
Власти Челябинска запретили предпринимателю Екатерине Забровской строить центр обучения физической культуре и спорту. Отказ связан с тем, что земля находится в зоне высотной жилой застройки и не предназначена под объекты спортивного назначения, сообщается на сайте мэрии.
«Отказать в предоставлении разрешения на строительство здания-секции по обучению физической культуре и спорту в территориальной зоне высотной жилой застройки в зонах развития по улице Энергетиков, 1б в Ленинском районе Челябинска. Отказ связан с несоответствием испрашиваемого вида разрешенного использования земельного участка документации по планировке территории», — сообщается на сайте.
Объект под строительство находится в границах улиц Машиностроителей, Нахимова, Кронштадтской и Энергетиков в Ленинском районе Челябинска. Площадь участка — 2662 квадратных метра. Кадастровая стоимость земли — 6 290 000 рублей.
Ранее мэрия не разрешила предпринимателю строить магазин в частном секторе в микрорайоне Чурилово в Тракторозаводском районе Челябинска. Отказ был связан с тем, что земельный участок не был предназначен под строительство магазина.
