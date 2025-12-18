Власти запретили бизнесвумен строить спортцентр в Ленинском районе Челябинска. Скрин

«Отказать в предоставлении разрешения на строительство здания-секции по обучению физической культуре и спорту в территориальной зоне высотной жилой застройки в зонах развития по улице Энергетиков, 1б в Ленинском районе Челябинска. Отказ связан с несоответствием испрашиваемого вида разрешенного использования земельного участка документации по планировке территории», — сообщается на сайте.